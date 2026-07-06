Streit um Geld endet blutig: Brutaler Überfall in Villach

Ein Streit unter Bekannten artete gestern in Villach völlig aus. Ein 40-jähriger Mann wurde dabei mit einem Messer und einer Wasserwaage schwer attackiert, bewusstlos geschlagen und in den eigenen vier Wänden ausgeraubt.

Gestern kam es gegen 18.55 Uhr im Stadtgebiet von Villach zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen zwei Bekannten. Auslöser des Streits dürfte eine Geldforderung gewesen sein, teilt die Polizei mit. Im Zuge der Auseinandersetzung attackierte ein 43-jähriger bosnischer Staatsangehöriger seinen 40-jährigen Bekannten zunächst mit einem Messer.

Mit Wasserwaage gegen den Kopf geschlagen

Das Opfer griff in die Klinge und erlitt dabei Verletzungen an der Hand. In weiterer Folge schlug der 43-Jährige dem Mann mit einer Wasserwaage gegen den Kopf, wodurch dieser das Bewusstsein verlor. Da der 43-Jährige wusste, dass das Opfer in dessen Wohnung eine größere Bargeldsumme aufbewahrte, durchsuchte dieser die Räumlichkeiten und flüchtete anschließend mit dem Bargeld sowie das Auto des Opfers zu seiner Wohnadresse im Bezirk Villach-Land, teilen die Beamten weiter mit.

Fahndung endet in Festnahme

Nach Bekanntwerden des Vorfalls wurde umgehend eine Fahndung nach dem 43-Jährigen eingeleitet. Der 43-Jährige konnte an seiner Wohnadresse angetroffen und festgenommen werden. Er wurde in das Polizeianhaltezentrum Villach eingeliefert. Das Opfer wurde vom Rettungsdienst in das LKH Villach verbracht. Das gestohlene Bargeld konnte bislang nicht aufgefunden werden, heißt es. Im Zuge der Ermittlungen wurde lediglich eine geringe Menge Suchtmittel sichergestellt. Weitere Ermittlungen werden geführt.