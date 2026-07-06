„Deutlich zu warm“: Warum 30-Grad-Tage zur Regel geworden sind

Die Kärntner sind warm in den Juli gestartet, doch was heute für uns sozusagen das Normal ist, war vor rund 30 Jahren noch nicht so. Und was vor allem diese Woche auf uns zukommt, erfährst du hier.

In Kärnten wird es auch diese Woche wieder warm, doch spricht man hier von einer Hitzewelle?

In Kärnten wird es auch diese Woche wieder warm, doch spricht man hier von einer Hitzewelle?

Der Sommer in Kärnten läuft auf Hochtouren, und viele stellen sich angesichts der bereits vergangenen schweißtreibenden Temperaturen die Frage: Rollt jetzt die nächste Hitzewelle auf uns zu? Gerhard Hohenwarter von der Geosphere Austria gibt im Gespräch mit 5 Minuten Entwarnung und klärt auf, was diese Woche auf uns zukommt.

„Sehe im Moment keine ausgeprägte Hitzewelle auf uns zukommen“

„Ich sehe im Moment keine ausgeprägte Hitzewelle auf uns zukommen. „Wir bleiben in einer schwachen Nordströmung dadurch bleibt es hochsommerlich warm, aber wir haben keine ausgeprägte Hitzewelle oder extreme Hitze zu erwarten“, teilt der Meteorologe im Interview mit 5 Minuten mit. David Kaufmann von tauernwetter.at spricht hingegen von einer Hitzewelle: „Spätestens ab morgen, Dienstag, baut sich über Kärnten und Osttirol die neue Hitzewelle auf. Bis Freitag steigen die Temperaturen kontinuierlich an, im Lavanttal sind dann Höchstwerte von bis zu 35 Grad möglich. 35 Grad und mehr sind im Lauf der Woche etwa in St. Andrä, in Ferlach oder in Dellach im Drautal nicht ausgeschlossen.“

Wetter in Kärnten: „Deutlich zu warm“ für diese Jahreszeit

Diese Woche werden wir, so Hohenwarter, knapp über 30 Grad erreichen, allerdings nicht viel höher. Außerdem sei es laut ihm derzeit noch immer für die Jahreszeit deutlich zu warm. „In den letzten 30 Jahren hatten wir Mitte Juli in Klagenfurt und Villach durchschnittlich circa 26 bis 28 Grad. Derzeit sind wir überdurchschnittlich warm“, so der Meteorologe weiter. Auch Kaufmann spricht in seiner Prognose von einem „deutlich zu warmen Juli“, jedoch müsse es dennoch kein „Monat mit Rekordhitze werden“, betont er. Hohenwarter teilt zudem mit, dass auch der Juni bereits deutlich zu warm verlaufen sei. „In früheren Sommern waren die Tage an denen wir 30 Grad hatten die Ausnahme, jetzt werden sie zur Regel, das ist eben dem Klimawandel geschuldet“, so der Experte.

Wie gut kommst du mit Hitzeperioden klar? Ich fühle mich sehr belastet, sogar mein Kreislauf spielt verrückt. Ich merke schon, dass es mich körperlich belastet und ich häufiger Pausen einlege. Mit einem Eis/einem kühlen Getränk ist alles halb so wild. Ich komme sehr gut mit Hitze klar, es könnte noch wärmer sein. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Wetterprognose für die kommenden Tage

In den kommenden Tagen ist, so Hohenwarter, kein Regen zu erwarten: „Es bleibt trocken.“ Am Dienstag wird es sehr sonnig, im Tagesverlauf ziehen ein paar Wolken durch. Zu erwarten seien bis zu 31 Grad. Auch am Mittwoch scheint zeitweise die Sonne, die Wolken können etwas dichter werden. Wiederrum liegt das Temperaturmaximum zwischen 26 und 31 Grad. Aus heutiger Sicht hat der Donnerstag viel Sonnenschein zu bieten, lediglich ein paar Quellwolken können sich bemerkbar machen. Zu erwarten werden bis maximal 32 Grad. Prognosen zum kommenden Wochenende können aus aktueller Sicht noch nicht gemacht werden, teilt Hohenwarter abschließend mit, denn dahingehend könne sich noch einiges ändern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.07.2026 um 09:42 Uhr aktualisiert