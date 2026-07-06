DJ Am3llo am Electric Love: „Ein Moment, den ich nie vergessen werde“

Eldin Ahmetaj, in der Musikszene bekannt unter seinem Künstlernamen DJ Am3llo, ist aus der Kärntner Party- und Clublandschaft nicht mehr wegzudenken. Der Kärntner hat in den vergangenen Jahren die heimischen Bühnen erobert – ob bei den „City Summer Vibes“ in Klagenfurt oder beim After-Work-Markt auf dem Benediktinerplatz. Letztes Jahr trat er noch beim Wettbewerb des Electric Love Festivals an und schaffte es auf den ersten Platz – in diesem Jahr steht DJ Am3llo stolz als fest gebuchter Act im offiziellen Line-up des Electric Love Festivals 2026. Im exklusiven Interview mit 5 Minuten spricht Eldin Ahmetaj über seinen Aufstieg, den Traum von Asien und ein großes Geheimprojekt.

DJ Am3llo: „Ich möchte meine Komfortzone verlassen“

Bereits ein Jahr ist es her: Wie hast du reagiert, als du erfahren hast, dass du den Electric Love Mainstage Contest tatsächlich gewonnen hast? Wer wurde als Erstes angerufen?

Das war ein Moment, den ich nie vergessen werde. Ich konnte es anfangs gar nicht glauben und hatte Tränen in den Augen, weil ich jahrelang darauf hingearbeitet habe. Als Erstes habe ich meine besten Freunde per FaceTime angerufen und danach meiner Familie Bescheid gegeben, weil sie mich auf diesem Weg immer unterstützt hat. Es war einfach das Gefühl, dass sich die ganze harte Arbeit endlich ausgezahlt hat.

Wie bereitet man sich mental und musikalisch auf so einen großen Auftritt vor?

Ich bereite mein Set sehr genau vor und achte darauf, dass es zu mir passt und die Energie von Anfang bis Ende stimmt. Mental versuche ich, ruhig zu bleiben und mich daran zu erinnern, warum ich Musik mache. Sobald ich auf der Bühne stehe und die ersten Sekunden vorbei sind, verschwindet die Nervosität meistens.

Wie hat es sich damals angefühlt, auf so einer großen Bühne zu spielen?

Es war einfach überwältigend. Vor so vielen Menschen auf einer so riesigen Bühne zu spielen, noch dazu auf einem der besten Festivals der Welt, war ein unglaublicher Gänsehautmoment. Gleichzeitig war es die Bestätigung, dass sich harte Arbeit auszahlen kann. Dieser Moment hat mir aber auch gezeigt, dass noch viel mehr möglich ist.

Auch dieses Jahr spielst du wieder am Electric Love Festival. Wie fühlt es sich an, nach einem Jahr wieder zurückzukehren?

Es bedeutet mir unglaublich viel. Letztes Jahr war alles neu, dieses Jahr komme ich mit mehr Erfahrung zurück. Ich freue mich darauf, zu zeigen, wie ich mich musikalisch weiterentwickelt habe.

Wenn du dir ein Feature mit einem weltbekannten Act aussuchen könntest: Wer stünde ganz oben auf deiner Liste?

Wahrscheinlich Fred again.. oder BUNT. Beide schaffen es, Emotionen und Energie auf eine Art zu verbinden, die mich schon lange inspiriert. Mit einem von ihnen gemeinsam Musik zu machen, wäre etwas ganz Besonderes.

Wie würdest du deinen Signature Sound in drei Worten beschreiben?

Emotional. Energiegeladen. Cinematisch. Auf dem Weg, auf dem ich mich gerade befinde, steht Drum & Bass zwar im Mittelpunkt, aber ich versuche immer, Emotionen, Energie und cineastische Elemente miteinander zu verbinden.

Deine Musik verbindet oft elektronische Beats mit Anime und Japan Einflüssen. Woher kommt diese Faszination?

Anime und Japan begleiten mich schon seit meiner Kindheit. Mich faszinieren die Geschichten, die Atmosphäre und die Emotionen dahinter. Vor allem aber die Botschaft, niemals aufzugeben, immer weiterzumachen und an seine Träume zu glauben. Genau dieses Gefühl versuche ich auch in meine Musik einfließen zu lassen – heute mehr denn je. Langfristig möchte ich das mit meinem Projekt Sora Vision weiterentwickeln und Musik mit visuellem Storytelling verbinden. Ich glaube, dass dieses Projekt meinen Künstlernamen in Zukunft stark prägen wird.

Auf dem ELF spielen dieses Jahr auch internationale Giganten wie Armin van Buuren und die Swedish House Mafia. Mit wem würdest du nach deinem Set am liebsten ein Bier an der Bar trinken?

Mit der Swedish House Mafia wäre das natürlich etwas Besonderes. Genauso würde ich mich freuen, mit BUNT., Dimension oder Dan Lee zu quatschen. Vor allem Dan Lee ist für mich eine große Inspiration. Umso mehr freut es mich, dass ich dieses Jahr beim Electric Love vielleicht sogar noch eine kleine Überraschung gemeinsam mit ihm erleben darf. Mehr möchte ich aber noch nicht verraten. Von Künstlern, die ihren eigenen Weg gegangen sind, kann man immer etwas mitnehmen.

Was hast du in der Zukunft alles noch geplant?