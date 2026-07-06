Zum Ferienstart: Cineplexx startet wieder mit beliebter Zeugnisaktion
Am kommenden Freitag gibt es in Kärnten endlich die lang ersehnten Zeugnisse. Um den Ferienstart gebührend zu feiern, lässt Cineplexx eine absolute Kult-Tradition aufleben – und verwandelt deine Mathematiknote in bares Geld.
Egal ob Rechengenie oder Zahlenmuffel – am Freitag zahlt sich der Gang zur Kinokasse für alle Kärntner Schüler so richtig aus. Das Prinzip ist denkbar einfach: Du schnappst dir nach der Schule dein Original-Jahreszeugnis, marschierst in ein Kärntner Cineplexx-Kino deiner Wahl und zeigst deine Mathe-Note vor. Je nachdem, was der Lehrer dort eingetragen hat, gestaltet sich dein unschlagbar günstiger Ticketpreis für einen Film nach Wahl.
Mathenote bestimmt Ticketpreis
Je nach Mathe-Note verspricht die Zeugnisaktion ein gestaffeltes Preis-Leistungs-Verhältnis:
- Einser in Mathe: Kino-Ticket um 1,90 Euro
- Zweier in Mathe: Kino-Ticket um 2,90 Euro
- Dreier in Mathe: Kino-Ticket um 3,90 Euro
- Vierer in Mathe: Kino-Ticket um 4,90 Euro
- Fünfer in Mathe: Für alle, die sich beim Rechnen etwas schwerer tun, bietet Cineplexx einen vergünstigten Ticketpreis als Trostpflaster um 5,90 Euro.
Großes Family-Entertainment
„Unsere Cineplexx Zeugnisaktion hat mittlerweile Kultstatus erreicht – denn der Kinobesuch zum Ferienstart ist für viele Familien eine fest verankerte Tradition. Und das mittlerweile seit über 15 Jahren“, so Florian Vorraber, Head of Marketing bei Cineplexx.
Diese Film-Highlights warten am Zeugniswochenende:
- „Supergirl“
- „Glennkill – Ein Schafskrimi“
- „Der Super Mario Galaxy Film”
- „Die Legende des Wüstenkindes“
- „Meine Freundin Conni – Abenteuer mit Kranich Klaus“
und für die älteren Schüler:
- „Scary Movie”
- „Obsession – Du sollst mich lieben“
- „Star Wars: The Mandalorian and Grogu”
Das genaue Programm mit vielen weiteren Filmen ist online auf der Website nachlesbar.