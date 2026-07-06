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Das Bild auf 5min.at zeigt Kinder im Cineplexx.
Im Cineplexx findet auch heuer wieder die beliebte Zeugnisaktion statt.
Villach/Kärnten
06/07/2026
Günstige Tickets

Zum Ferienstart: Cineplexx startet wieder mit beliebter Zeugnisaktion

Am kommenden Freitag gibt es in Kärnten endlich die lang ersehnten Zeugnisse. Um den Ferienstart gebührend zu feiern, lässt Cineplexx eine absolute Kult-Tradition aufleben – und verwandelt deine Mathematiknote in bares Geld.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(177 Wörter)
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Egal ob Rechengenie oder Zahlenmuffel – am Freitag zahlt sich der Gang zur Kinokasse für alle Kärntner Schüler so richtig aus. Das Prinzip ist denkbar einfach: Du schnappst dir nach der Schule dein Original-Jahreszeugnis, marschierst in ein Kärntner Cineplexx-Kino deiner Wahl und zeigst deine Mathe-Note vor. Je nachdem, was der Lehrer dort eingetragen hat, gestaltet sich dein unschlagbar günstiger Ticketpreis für einen Film nach Wahl.

Mathenote bestimmt Ticketpreis

Je nach Mathe-Note verspricht die Zeugnisaktion ein gestaffeltes Preis-Leistungs-Verhältnis:

  • Einser in Mathe: Kino-Ticket um 1,90 Euro
  • Zweier in Mathe: Kino-Ticket um 2,90 Euro
  • Dreier in Mathe: Kino-Ticket um 3,90 Euro
  • Vierer in Mathe: Kino-Ticket um 4,90 Euro
  • Fünfer in Mathe: Für alle, die sich beim Rechnen etwas schwerer tun, bietet Cineplexx einen vergünstigten Ticketpreis als Trostpflaster um 5,90 Euro.

Großes Family-Entertainment

„Unsere Cineplexx Zeugnisaktion hat mittlerweile Kultstatus erreicht – denn der Kinobesuch zum Ferienstart ist für viele Familien eine fest verankerte Tradition. Und das mittlerweile seit über 15 Jahren“, so Florian Vorraber, Head of Marketing bei Cineplexx.

Diese Film-Highlights warten am Zeugniswochenende:

  • „Supergirl“
  • „Glennkill – Ein Schafskrimi“
  • „Der Super Mario Galaxy Film”
  • „Die Legende des Wüstenkindes“
  • „Meine Freundin Conni – Abenteuer mit Kranich Klaus“

und für die älteren Schüler:

  • „Scary Movie”
  • „Obsession – Du sollst mich lieben“
  • „Star Wars: The Mandalorian and Grogu”

Das genaue Programm mit vielen weiteren Filmen ist online auf der Website nachlesbar.

Das Bild auf 5min.at zeigt Kinder im Cineplexx.
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Am kommenden Freitag gibt es in Kärnten endlich die lang ersehnten Zeugnisse.
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Um den Ferienstart gebührend zu feiern, lässt Cineplexx eine absolute Kult-Tradition aufleben – und verwandelt deine Mathematiknote in bares Geld.
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