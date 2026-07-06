Zum Ferienstart: Cineplexx startet wieder mit beliebter Zeugnisaktion

Am kommenden Freitag gibt es in Kärnten endlich die lang ersehnten Zeugnisse. Um den Ferienstart gebührend zu feiern, lässt Cineplexx eine absolute Kult-Tradition aufleben – und verwandelt deine Mathematiknote in bares Geld.

Im Cineplexx findet auch heuer wieder die beliebte Zeugnisaktion statt.

Im Cineplexx findet auch heuer wieder die beliebte Zeugnisaktion statt.

Egal ob Rechengenie oder Zahlenmuffel – am Freitag zahlt sich der Gang zur Kinokasse für alle Kärntner Schüler so richtig aus. Das Prinzip ist denkbar einfach: Du schnappst dir nach der Schule dein Original-Jahreszeugnis, marschierst in ein Kärntner Cineplexx-Kino deiner Wahl und zeigst deine Mathe-Note vor. Je nachdem, was der Lehrer dort eingetragen hat, gestaltet sich dein unschlagbar günstiger Ticketpreis für einen Film nach Wahl.

Mathenote bestimmt Ticketpreis

Je nach Mathe-Note verspricht die Zeugnisaktion ein gestaffeltes Preis-Leistungs-Verhältnis:

Einser in Mathe: Kino-Ticket um 1,90 Euro

Kino-Ticket um 1,90 Euro Zweier in Mathe: Kino-Ticket um 2,90 Euro

Kino-Ticket um 2,90 Euro Dreier in Mathe: Kino-Ticket um 3,90 Euro

Kino-Ticket um 3,90 Euro Vierer in Mathe: Kino-Ticket um 4,90 Euro

Kino-Ticket um 4,90 Euro Fünfer in Mathe: Für alle, die sich beim Rechnen etwas schwerer tun, bietet Cineplexx einen vergünstigten Ticketpreis als Trostpflaster um 5,90 Euro.

Großes Family-Entertainment

„Unsere Cineplexx Zeugnisaktion hat mittlerweile Kultstatus erreicht – denn der Kinobesuch zum Ferienstart ist für viele Familien eine fest verankerte Tradition. Und das mittlerweile seit über 15 Jahren“, so Florian Vorraber, Head of Marketing bei Cineplexx.

Diese Film-Highlights warten am Zeugniswochenende: „Supergirl“

„Glennkill – Ein Schafskrimi“

„Der Super Mario Galaxy Film”

„Die Legende des Wüstenkindes“

„Meine Freundin Conni – Abenteuer mit Kranich Klaus“ und für die älteren Schüler: „Scary Movie”

„Obsession – Du sollst mich lieben“

„Star Wars: The Mandalorian and Grogu” Das genaue Programm mit vielen weiteren Filmen ist online auf der Website nachlesbar.