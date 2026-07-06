3,7 Mio. Euro aus Brüssel: Warum ausgerechnet ein Schieflinger Waldstück EU-Gelder anlockt

Wer der Einladung der KNG folgt, landet auf Waldboden bei Aich. Zwischen Wörthersee und Rosental, direkt unter einer 110-kV-Hochspannungsleitung, baut die KNG (Kärnten Netz) an der Stromversorgung der Zukunft für die Region.

Man erwartet Mikrofone, feine Anzüge, ein klimatisiertes Podium und das Klirren von Gläsern in einem sterilen Saal. Doch wer an diesem Tag den Weg in den Wald antritt, findet sich plötzlich zwischen Fichten und Gräsern wieder. Es riecht nach feuchtem Moos und Holz.

©5 Minuten Medientermin mitten im Grünen: KNG-Kelag Spitze und Bürgermeister/in präsentieren im Pagodenzelt bei Aich das neue, EU-geförderte Energiewendeprojekt.

Der Anlass für den Ausflug ins Grüne ist ein wichtiges Infrastrukturprojekt: Die KNG Kärnten Netz baut genau hier, versteckt im Wald, das neue Umspannwerk „Aich“. Kostenpunkt: Satte 11,5 Millionen Euro. „Wir sind heute mal ein bisschen improvisiert unterwegs,“ eröffnet Kelag-Vorstand Reinhard Draxler. Der Vorstand des Energieriesen hat sich die Moderatorenrolle gekonnt geschnappt und wirkt im Pagodenzelt mitten im Wald sichtlich in seinem Element.

©5 Minuten Kelag Vorstand Reinhard Draxler gab die Pläne für das neue Umspannwerk heute bekannt

Warum aber baut man ausgerechnet hier, mitten in der Natur? Michael Marketz, Geschäftsführer der KNG, deutet nach oben, wo die Hochspannungsleitung verläuft: „Wir stehen direkt darunter. Wir brauchen keine langen Leitungen graben, sondern können den Strom direkt von oben abspannen.“ In zwei Jahren soll von der Baustelle dann kaum noch etwas zu sehen sein, denn das Bauwerk wird so gut ins Landschaftsbild integriert und begrünt, dass es im Wald regelrecht verschwinden soll.

©5 Minuten Michael Marketz, Geschäftsführer der KNG, stellte die Details vor

Der große PV-Irrtum

Dass dieses Projekt im Dickicht dringender gebraucht wird als je zuvor, macht Draxler mit einer simplen Wahrheit klar, die viele in Zeiten des Solar-Booms verdrängen: „Viele glauben, wenn jeder eine Photovoltaikanlage am Dach hat, brauchen wir weniger Netz. Das Gegenteil ist der Fall!“ Er spricht von den tückischen „Charaktereigenschaften“ der Erneuerbaren. Wenn die Sonne Kärnten zur Mittagszeit küsst, schießen zigtausende private PV-Anlagen gleichzeitig ihren Strom ins Netz. Ein gigantischer Peak. Das Netz glüht, obwohl der tatsächliche Verbrauch in den Haushalten zu dieser Zeit gar nicht so hoch ist. Ohne moderne Knotenpunkte wie Aich müsste man die Anlagen schlichtweg abdrehen. Und im Winter? Da ist es von 8.760 Jahresstunden gut 4.000 Stunden finster und die Kärntner schalten kollektiv die Wärmepumpen und Heizung ein. Ein ewiges Tauziehen, das die Infrastruktur an ihre Grenzen bringt.

©5 Minuten KNG-Geschäftsführerin Eva Tatschl-Unterberger und Bürgermeisterin Margit Heissenberger beim Lokalaugenschein im Waldstück bei Aich, wo mit EU-Unterstützung die Stromversorgung der Zukunft entsteht.

Blackout-Schutz für die Urlauber

Für die Bürgermeister der umliegenden Gemeinden ist das neue Umspannwerk Aich ein Segen. Thomas Wuksch, Bürgermeister von Schiefling, erinnert sich nur zu gut an die heftigen Unwetter der letzten Jahre: „Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn der Strom ausfällt und die Leute anrufen.“ Das neue Werk bringt einen sogenannten „Ringschluss“, bricht eine Leitung durch Sturm oder Schneedruck ein, kommt der Strom eben automatisch von der anderen Seite. Margit Heissenberger, Bürgermeisterin der Tourismushochburg Velden, blickt dabei vor allem auf die Zukunft ihrer Gemeinde. Schließlich schläft der moderne Gast heute nicht mehr bei offenem Fenster, sondern verlässt sich auf eine funktionierende Infrastruktur: „Wir haben gerade die Tourismusregion Wörthersee-Rosental zusammengespannt. So ein Energie-Impuls passt da perfekt.“ Auch Guntram Perdacher, Ortschef von St. Jakob im Rosental, betont die harte wirtschaftliche Komponente hinter dem grünen Projekt und meint: „Ohne sichere Energie siedelt sich kein Betrieb an.“

©5 Minuten Schulterschluss: Die Bürgermeister Guntram Perdacher (St. Jakob) und Thomas Wuksch (Schiefling) sichern gemeinsam mit Kelag-Vorstand Reinhard Draxler (von links) eine stabile Stromversorgung für das Wörthersee-Rosental-Gebiet.

Millionenregen aus Brüssel

Doch wie kommt ein einfaches Kärntner Waldstück an Millionen aus Brüssel? Des Rätsels Lösung liegt in der europäischen Ausrichtung des Projekts. Eva Tatschl-Unterberger, Geschäftsführerin der KNG Kärnten Netz, erklärt den Coup: Das Vorhaben ist Teil des EU-Förderprojekts „GreenSwitch“. Dabei handelt es sich um ein grenzüberschreitendes Großprojekt, das von der Europäischen Kommission als Projekt von gemeinsamem Interesse anerkannt wurde. Weil das intelligente Stromnetz der Zukunft auch transnationale Energieflüsse stabilisieren soll, fließt ein beachtlicher Geldregen nach Kärnten: Exakt 3,7 Millionen Euro an EU-Fördergeldern sichert sich die KNG Kärnten Netz für den Standort und die umliegenden Gemeinden.

©5 Minuten Gemeinsam für die Energieversorgung im Raum Wörthersee-Rosental: Die Spitzen von Kelag, KNG Kärnten Netz und den beteiligten Gemeinden beim Projektstart für das neue, EU-geförderte Umspannwerk Aich.

Natur trifft High-Tech

Als die Pressekonferenz endet, bleibt ein ungewohntes Gefühl. Kein steifes Händeschütteln am Buffet, sondern das Knistern von Ästen unter den Schuhen. Die Kelag und die KNG Kärnten Netz haben bewiesen, dass die Energiewende kein theoretisches Konstrukt für den Konferenzraum ist. Sie findet dort statt, wo der Strom fließt und die Natur den Takt vorgibt. In zwei Jahren wird hier ein weiterer moderner Stromknoten summen, gut versteckt hinter Kärntner Fichten.

©5 Minuten Das Versorgungsgebiet im Blick: Die Netzkarte zeigt die Einbindung des neuen Umspannwerks Aich in das bestehende Hochspannungsnetz der KNG Kärnten Netz im Raum Wörthersee-Rosental.

Das Projekt „Umspannwerk Aich“ im Überblick

Hinter dem Bauprojekt im Schieflinger Forst steht ein präzise kalkuliertes Gesamtpaket für die regionale Infrastruktur. Das sind die wichtigsten Eckdaten des Bauvorhabens: