Skurriler Diebstahl: Schoko-Dieb wollte Beute plötzlich doch nicht haben

Das war wohl die schrägste Amtshandlung des Monats Juni - teilt die Kärntner Polizei in den sozialen Medien. Ein Mann war wohl wie hin und her gerissen, als er den Entschluss fasste, 22 Tafeln Schokolade zu klauen.

Die Kärntner Polizei berichtete in den sozialen Medien über den wohl skurrilsten Fall im Monat Juni.

Die Kärntner Polizei berichtete in den sozialen Medien über den wohl skurrilsten Fall im Monat Juni.

Es war der 15. Juni 2026, als gegen 09.30 Uhr ein zunächst unbekannter Mann einen Supermarkt im Bezirk Hermagor betrat. Sein Heißhunger war offenbar riesig, denn zielstrebig steuerte er das Süßwarenregal an und packte sich sage und schreibe 22 Großtafeln Schokolade in den Rucksack. Soweit so gut …

Pommes bezahlt, Schokolade versteckt

An der Kasse angekommen, gab sich der Kunde jedoch betont unschuldig: Er legte lediglich eine Packung Tiefkühlpommes und eine Flasche Spülmittel aufs Band, bezahlte die Schnäppchen ordnungsgemäß und schlenderte seelenruhig an den Kassen vorbei nach draußen. Die Schokolade im Wert von etlichen Euro wurde dabei nicht bezahlt.

Von Supermarktdetektiv ertappt und in Panik geraten

„Der Diebstahl wurde von einem Kaufhausdetektiv über die Videoüberwachung beobachtet“, erzählt die Polizei weiter. Als der Sicherheitsmitarbeiter den Mann direkt vor dem Geschäft stoppen und zur Rede stellen wollte, setzte bei dem 38-Jährigen offenbar der absolute Panik-Modus ein.

22 Tafeln landeten wieder in den Regalen

Anstatt wegzurennen, drehte der Mann um und stürmte im Rückwärtsgang zurück in den Supermarkt. Dann begann er plötzlich die 22 Schokoladetafeln in wilder Hast wieder kreuz und quer in den Regalen zu verteilen. Erst danach drehte er endgültig ab und flüchtete zu Fuß in Richtung Stadtzentrum.

Videoaufzeichnungen überführten den Schoko-Dieb

„Die sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ“, so die Polizei. Aufgrund der Videoaufzeichnungen und umfangreicher Ermittlungen der Beamten der Polizeiinspektion Hermagor konnte schließlich ein 38-jähriger ungarischer Staatsangehöriger aus dem Bezirk Hermagor als Tatverdächtiger ausgeforscht werden. Er wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.