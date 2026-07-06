Kärntner Gemeinden erhalten durchwachsenes Zeugnis bei Radfreundlichkeit

Insgesamt bewerteten lediglich 22 Prozent der Befragten ihren Wohnort als radfahrfreundlich. Positiv hervorgehoben wird die Erreichbarkeit: 57 Prozent gaben an, dass wichtige Ziele im Ort sehr gut oder gut mit dem Fahrrad erreichbar sind. Auch mit der Öffnung von Einbahnen in beide Richtungen ist eine Mehrheit von 53 Prozent zufrieden. Zudem bewerteten 77 Prozent die Radrouten im Ort als direkt. „Das Fahrrad ist ein ideales Verkehrsmittel für Erledigungen in der Gemeinde oder in der Stadt. Radfahren ist kostengünstig, gesund, umweltfreundlich, verursacht keine Abgase, keinen Lärm und benötigt wenig Platz. Wie häufig die Bevölkerung mit dem Rad mobil ist, hängt davon ab, wie radfahrfreundlich eine Gemeinde oder eine Stadt ist“, stellt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk fest.

Nur 13 Prozent: Radfahren im Ort für Kinder nicht sicher

Deutliche Mängel zeigen sich jedoch im Detail: 69 Prozent der Befragten bewerten den Zustand der Radwege als schlecht. Zudem erleben 65 Prozent, dass Haltestellen und der Bahnhof im Ort nicht gut mit dem Fahrrad erreichbar sind. 71 Prozent bemängeln das Fehlen von ausreichend Radabstellplätzen bei Geschäften oder Freizeiteinrichtungen und 75 Prozent beklagen die unzureichende Räumung der Radwege im Winter. Bei Ampeln vermissen 74 Prozent Grünpfeile für das Rechtsabbiegen oder Geradeausfahren bei Rot. Auch die Verkehrssicherheit bereitet Sorgen: Nur 31 Prozent empfinden das Radfahren im Ort als sicher, und bloß 25 Prozent bewerten die Kreuzungen als übersichtlich. Ganze 71 Prozent der Radfahrerinnen und Radfahrer sehen das zu hohe Tempo des Kfz-Verkehrs als Problem, während 75 Prozent einen mangelnden Sicherheitsabstand beim Überholen beklagen. Lediglich 13 Prozent stufen das Radfahren im Ort für Kinder als sicher ein.

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„Radfahrfreundlichkeit hat Aufholbedarf“

„Kinder sind ein guter Indikator für die Sicherheit beim Radfahren in einem Ort. Dort, wo viele Kinder mit dem Rad unterwegs sind, sind die Bedingungen fürs Radfahren gut und sicher. Wo wenig Kinder und Familien radfahren, ist das ein Indiz, dass die Gemeinde beziehungsweise Stadt in Bezug auf die Radfahrfreundlichkeit Aufholbedarf hat“, erklärt Schenk. Die Infrastruktur und Tempolimits spielen eine Schlüsselrolle: 75 Prozent bewerten die Rad-Infrastruktur als nicht gut und nicht sicher, und 80 Prozent kritisieren, dass dem Radverkehr im Ort zu wenig Platz gegeben wird. Lediglich auf 29 Prozent der Straßen ohne baulich getrennte Radwege gilt maximal Tempo 30.