Internationaler Erfolg: „Vergoldeter Meisterhammer“ geht nach Friesach

Der Friesacher Spengler Friedrich Reinbold wurde für sein innovatives „Spengler-Raumschiff“ aus Titanzink auf einer internationalen Leitmesse mit dem „Vergoldeten Meisterhammer“ ausgezeichnet.

Großer Erfolg für das Kärntner Handwerk: Der Friesacher Spengler und Landesinnungsmeister-Stellvertreter Friedrich Reinbold wurde auf der internationalen Leitmesse „Dach+Holz“ 2026 in Köln mit dem renommierten „Vergoldeten Meisterhammer“ ausgezeichnet. Das Fachmagazin BAUMETALL würdigte damit sein außergewöhnliches Projekt: ein futuristisches „Spengler-Raumschiff“ aus Titanzink.

Innovation trifft auf Tradition

Das außergewöhnliche Objekt besteht aus 83 Einzelteilen und vereint moderne Laserschneidtechnik mit traditioneller Ornamentenkunst sowie handwerklicher Präzision. Durch die Kombination historischer Formen mit digitalen Fertigungsmethoden wird die Vielseitigkeit des modernen Spenglerhandwerks sichtbar. Das Projekt entstand in internationaler Teamarbeit. Das Finale wurde im Rahmen eines Workshops in Ulm (Deutschland) ausgetragen, bei dem insgesamt 14 Spengler aus verschiedenen europäischen Ländern gemeinsam an ihren Werken arbeiteten. Unter den Handwerkern befanden sich auch fünf Fachkräfte, die derzeit am Wiederaufbau der Pariser Kathedrale Notre-Dame beteiligt sind.

„Wir schaffen bleibende Werte“

Für Reinbold ist die Ehrung nicht die erste hochkarätige Auszeichnung: Bereits im Jahr 2012 erhielt er den BAUMETALL-Innovationspreis für Flugzeugmodelle aus Titanzink. Der jetzige Preis würdigt seinen langjährigen Einsatz für das Image und die Weiterentwicklung seines Berufsstandes. Er erklärt dazu abschließend: „Wir schaffen bleibende Werte, die durch natürliche Prozesse wie die Kupferpatina oder die Beständigkeit von Zink über Jahrzehnte an Charakter gewinnen.“