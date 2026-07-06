Drei Monate im Amt: Landeshauptmann Daniel Fellner zieht erste Leistungsbilanz

Rund drei Monate nach dem Amtsantritt von Landeshauptmann Daniel Fellner liegt eine erste Leistungsbilanz der Kärntner Landesregierung vor, die Schwerpunkte in den Bereichen Budget, Infrastruktur und Verwaltung abbildet. Fellner erklärte dazu: „Gute Politik zeigt sich nicht in großen Worten, sondern in konkreten Verbesserungen für die Menschen. Dafür arbeiten wir Tag für Tag. Und diese Erfolge zeigen wir auch: Weil jeder Fortschritt sichtbar sein muss!“

450 Millionen Euro in den Schuldenabbau

Ein Kernpunkt des Berichts betrifft die Budgetkonsolidierung. Über die Hypo/HETA-Lösung fließen rund 450 Millionen Euro in den Schuldenabbau. Fellner bezeichnete dies als „zukunftsfit, enkelverantwortliche Politik“, bei der die Entschuldung Vorrang vor populären Maßnahmen habe. Im Bereich der Gesundheitsversorgung sprach sich der Landeshauptmann gegen starre, rein theoretische Erreichbarkeits- und Bettenkriterien aus. Für Kärnten sei dies „ein Anschlag auf den ländlichen Raum“. Er fügte hinzu: „Das macht sich vielleicht gut auf dem Papier, ist aber mit Sicherheit nicht die beste Antwort für die Kärntnerinnen und Kärntner.“ Auf struktureller Ebene wird die Landesverwaltung von 15 auf zehn Abteilungen sowie eine Landesamtsdirektion reduziert, wodurch rund 300 Planstellen über natürliche Abgänge eingespart werden sollen. Zudem verwies die Regierung auf ein dreimilliarden-starkes Paket für 185 Infrastrukturprojekte an Straße und Schiene sowie auf die geplante Eröffnung der Primärversorgungseinheit Bleiburg/Pliberk mit 60 Wochenstunden. „Davon haben die Kärntnerinnen und Kärntner definitiv etwas“, hielt Fellner fest.

„Richtig, richtig, richtig gute Nachrichten“

Weitere Maßnahmen umfassen die Investition von 130 Millionen Euro in das Großprojekt „Wasserschiene Kärnten“ zur Absicherung der Trinkwasserversorgung sowie Förderungen von über 20 Millionen Euro für die Rettungs- und Sicherheitsorganisationen. Im Bereich der Forschung bringt ein neues COMET-Zentrum knapp 23 Millionen Euro an Fördermitteln ein. Laut Fellner wird dies „Kärnten in den europäischen Fokus rücken“. Im Wohnbau wurden 33,5 Millionen Euro für 177 Wohneinheiten zugesichert. Ergänzt wird die Zwischenbilanz durch den Ausbau der Pflegenahversorgung in über 90 Prozent der Gemeinden, die Kärntner Schwimmoffensive für 30.000 Kinder sowie Entlastungen wie den Sprit-Bonus mit der Arbeiterkammer. Zusammenfassend betonte der Landeshauptmann Fortschritte von Bildungsmaßnahmen an der Fachberufsschule Völkermarkt bis zur Haushaltsentschuldung. Für das Land seien dies „richtig, richtig, richtig gute Nachrichten für Kärnten“. Er schloss die Bilanz mit den Worten: „Ich bin stolz auf das, was wir in den letzten 3 Monaten geleistet haben.“