Nach Auffahrunfall: Motorradfahrer flüchtete mit gestohlenem Kennzeichen

Ein 16-jähriger Mopedfahrer wurde am Freitagabend in Wolfsberg von einem Motorrad gerammt. Der Unfallgegner beging Fahrerflucht, wie die Polizei berichtet.

Es war gegen 21:55 Uhr, als am abgelaufenen Freitag ein 16-jähriger Wolfsberger mit seinem Moped auf dem Ackerweg in Richtung Osten unterwegs war. Im Kreuzungsbereich mit dem Getreideweg wollte der Jugendliche nach links abbiegen und drosselte dafür sein Tempo. Im selben Moment kam es zur Kollision: Ein bislang unbekannter Motorradfahrer krachte dem Moped von hinten ins Heck. Durch die Wucht des Aufpralls stürzten beide Lenker zu Boden.

Täter flüchtet trotz Verletzung des Jugendlichen

Als der 16-Jährige den gestürzten Mann darauf ansprach, die Rettung und die Polizei zu alarmieren, ergriff dieser kurzerhand die Flucht und fuhr davon. „Der Bursche reagierte geistesgegenwärtig und merkte sich das Kennzeichen des Motorrads. Er verständigte die Rettung und wurde mit leichten Verletzungen ins LKH Wolfsberg gebracht“, schildern die Beamten der Landespolizeidirektion Kärnten.

Kennzeichen war als gestohlen gemeldet

Die anschließende Überprüfung des Kennzeichens brachte ein Motiv für die Flucht ans Licht: Das Kennzeichen war erst wenige Tage zuvor, am 1. Juli, als gestohlen gemeldet worden. Eine unmittelbar nach dem Unfall eingeleitete örtliche Fahndung nach dem flüchtigen Motorradlenker verlief vorerst ohne Erfolg.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.07.2026 um 17:56 Uhr aktualisiert