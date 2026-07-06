Tragischer Unfall am Turracher See: Oberkärnten trauert um Feuerwehrmann

Die Region trauert um Günter Fermitsch. Der 64-jährige Bad Kleinkirchheimer war über Jahrzehnte hinweg als engagierter Feuerwehrmann und Mitarbeiter der Gemeinde aktiv.

Oberkärnten trauert um einen engagierten Feuerwehrmann, der am Sonntag bei einem tragischen Unfall am Turracher See ums Leben kam. Bei dem verunglückten Autofahrer handelt es sich um den 64-jährigen Günter Fermitsch aus Bad Kleinkirchheim, wie aus Medienberichten hervorgeht.

Medizinischer Notfall

Der Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau war am Nachmittag gegen 14:30 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der B95 von Ebene Reichenau kommend in Richtung Predlitz unterwegs. Auf der Passhöhe der Turracher Höhe verlor er vermutlich aufgrund eines epileptischen Anfalls die Kontrolle über den Wagen, welcher daraufhin ungesteuert beschleunigte und in den See stürzte, wie die Polizei berichtete.

Reanimationsmaßnahmen ohne Erfolg

Obwohl der Notarzt des Rettungshubschraubers RK1 sowie weitere Rettungskräfte umgehend Reanimationsmaßnahmen einleiteten, blieben diese ohne Erfolg. Einsatztaucher der Feuerwehr konnten den Lenker nur noch leblos aus dem versunkenen Fahrzeug bergen. Da zunächst nicht feststand, ob sich noch andere Insassen im Auto befunden hatten, suchten insgesamt zwölf Taucher das Gewässer ab.

Im Dienst der Gemeinde

Neben seinem ehrenamtlichen Engagement stand der Verstorbene langjährig im Dienst der Gemeinde Bad Kleinkirchheim. Auch Bürgermeister Matthias Krenn würdigte den Feuerwehrmann, welcher in verschiedenen Tätigkeiten für den Ort tätig war, im Medienbericht.