Sonne und bis zu 31 Grad: So wird das Wetter in Kärnten am Dienstag

Der Dienstag bringt viel Sonne für Kärnten, bevor ab Mittag ein paar Wolken aufziehen. Es bleibt jedoch warm und trocken bei Höchstwerten von bis zu 31 Grad.

Der Dienstag startet in Kärnten mit viel Sonnenschein. Ab der Mittagszeit ziehen dann von Norden her einige Wolkenfelder auf und auch über den Berggipfeln entstehen Quellwolken. Dennoch darf man sich auf einen insgesamt angenehmen Tag freuen.

Zwischen 27 und 31 Grad erwartet

„Es bleibt jedoch trocken und der freundliche und recht sonnige Wettercharakter überwiegt“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Dazu weht ein leichter bis mäßiger Wind. Während die Temperaturen in den Morgenstunden noch zwischen 10 und 15 Grad liegen, steigen sie im Laufe des Nachmittags auf warme 27 bis 31 Grad an.