Betrugsmasche mit Jobangeboten: Kärntnerin (18) um tausende Euro geprellt

Im Zeitraum von Mitte Mai bis Juli geriet die junge Kärntnerin ins Visier von Kriminellen, die sie mit vermeintlich lukrativen Online-Jobangeboten lockten. Durch die gefälschten Angebote wurde das Opfer dazu verleitet, mehrfach Geldbeträge auf diverse Konten im Ausland zu transferieren.

Guthaben in Fake-App

Um die Frau in Sicherheit zu wiegen, täuschten die Täter vor, dass sowohl die eingezahlten Beträge als auch eine dafür versprochene Provision auf einer App gutgeschrieben würden. Bei der Anwendung handelte es sich jedoch vermutlich um eine Fälschung. „Im weiteren Verlauf wurde die 18-Jährige wiederholt aufgefordert, immer höhere Geldbeträge auf unterschiedliche ausländische Konten zu überweisen. Ihr wurde zugesichert, dass sie nach diesen weiteren Einzahlungen ihr bereits überwiesenes Geld samt der versprochenen Provision über die App zurückerhalten würde“, erklärt die Landespolizeidirektion Kärnten.

Tausende Euro fort

Der finanzielle Schaden ist enorm: Insgesamt überwies die 18-Jährige eine Summe von mehreren tausend Euro. Das böse Erwachen folgte, als sich die versprochenen Gewinne nie eintrafen. Nachdem die junge Frau feststellen musste, dass sie keinerlei Zugriff auf das vermeintliche Guthaben in der App hatte und auch keine Auszahlungen vorgenommen wurden, zog sie die Notbremse und erstattete Anzeige bei der Polizei.