Sekundenschlaf auf A10: 19-Jähriger verletzt

Im Bereich Feistritz kam ein 19-Jähriger aus Villach-Land mit seinem Auto von der A10 ab. Laut Polizei dürfte ein Sekundenschlaf der Grund gewesen sein.

Ein Sekundenschlaf dürfte den Unfall auf der A10 bei Feistritz ausgelöst haben. Der 19-jährige Lenker wurde verletzt ins KH Villach gebracht.

Ein Sekundenschlaf dürfte den Unfall auf der A10 bei Feistritz ausgelöst haben. Der 19-jährige Lenker wurde verletzt ins KH Villach gebracht.

Am Montag, dem 6. Juli 2026, war ein 19-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach-Land auf der A10 Tauernautobahn unterwegs. Er fuhr gegen 17.40 Uhr mit seinem Auto in Richtung Villach. Im Bereich Feistritz passierte dann der Unfall. Nach eigenen Angaben kam der junge Mann wegen eines Sekundenschlafs von der Fahrbahn ab. Sein Auto prallte daraufhin gegen mehrere Verkehrsleiteinrichtungen. Wie genau es dazu kam, ist laut den vorliegenden Informationen nicht näher bekannt. Der 19-Jährige wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Villach. Weitere Angaben zu seinem Gesundheitszustand liegen derzeit nicht vor.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.07.2026 um 06:44 Uhr aktualisiert