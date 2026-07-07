Zwei Verletzte bei Kollision auf der Mölltal Straße

Auf der B106 Mölltal Straße sind am Montag zwei Autos zusammengestoßen. Zwei Frauen wurden verletzt, die Straße war vorübergehend für den gesamten Verkehr gesperrt.

Am Montag, dem 6. Juli 2026, kam es gegen 16.35 Uhr auf der B106 Mölltal Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 61-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal fuhr mit ihrem Auto von Rangersdorf kommend in Richtung Winklern. Zur selben Zeit war eine 45-jährige Frau aus Deutschland mit ihrem Wagen in die entgegengesetzte Richtung unterwegs. Sie wollte nach links abbiegen. Aus bisher unbekannter Ursache kam es dabei zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Beide verletzt

Beide Frauen wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Nach den ersten Hilfemaßnahmen wurden sie ins Krankenhaus Lienz gebracht. An beiden Autos entstand Totalschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Arbeiten vor Ort war die Straße gesperrt. „Die Mölltal Straße B 106 war bis ca. 17.25 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt“ so die Landespolizeidirektion Kärnten.