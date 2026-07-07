Erfolgreiches Wochenende: Kärntens Leichtathletik-Nachwuchs glänzte

Für Kärntens Leichtathletik-Hoffnungen wurden die Titelkämpfe zu einem echten Triumphzug: Mit einer beeindruckenden Medaillenbörse im Gepäck traten die Athletinnen und Athleten die Heimreise an.

Sebastian Kofler krönt sich zum Gold-Jungen

Der überragende Akteur des Wochenendes war ohne Zweifel Sebastian Kofler vom LC Villach. In der Klasse U18 brannte das Ausnahmetalent ein wahres Feuerwerk ab und kürte sich zum dreifachen österreichischen Meister. Weder über die 400 Meter (48,74 Sekunden), die 800 Meter (2:00,62 Minuten) noch über die 1.500 Meter (4:16,08 Minuten) war Kofler zu schlagen. Für ihn und seinen Vereinskollegen Matthias Altenberger, der über 400 Meter in starken 49,79 Sekunden zu Bronze sprintete, war Salzburg die perfekte Generalprobe. In zwei Wochen geht es für die beiden Kärntner zur U18-Europameisterschaft nach Rieti (Italien) – die Vorfreude auf das internationale Parkett ist riesig. Auch die restliche Villacher Lauf-Abteilung zeigte sich in Topform: Matteo Xaver Jost sicherte sich über die 3.000 Meter in 9:09,36 Minuten souverän die Goldmedaille und legte über die 1.500 Meter mit Bronze (4:17,53 Minuten) gleich noch einmal nach.

©Wolfgang Amri | Die jungen Kärntner… ©Wolfgang Amri | …Läufer… ©Wolfgang Amri | …gaben alles. ©Wolfgang Amri ©Wolfgang Amri

Titelverteidigung und Gold-Momente in der U23

Ebenso erfolgreich präsentierten sich die Kärntnerinnen in der U23-Kategorie. Hannah Ladinig (VST LAAS) bewies im Diskusring Nervenstärke aus Stahl und verteidigte ihren Meistertitel mit einer starken Weite von 49,54 Metern erfolgreich. Das Kugelstoßen rundete ihr starkes Wochenende mit einer Bronzemedaille (12,04 Meter) ab. Auf der Laufbahn zeigte Elisabeth Golger (KLC) der Konkurrenz die Fersen: Sie holte sich über die 400 Meter in rasanten 55,07 Sekunden die verdiente Goldmedaille. Jubeln durfte auch Elisabeth Bluch vom LAC Klagenfurt, die sich im Hochsprung mit übersprungenen 1,68 Metern zur Österreichischen Vizemeisterin kürte. Abgerundet wurde das hervorragende Kärntner Gesamtergebnis durch Jakub Zembaty (LC Villach), der in der männlichen U23 über die 200 Meter in schnellen 21,64 Sekunden die Bronzemedaille erlief. Mit diesem Medaillenregen im Rücken blickt die Kärntner Leichtathletik-Szene mehr als optimistisch auf die kommenden Aufgaben.