Forderung nach Polizeidienststelle am Klagenfurter Hauptbahnhof

Mit der Eröffnung der Koralmbahn wird der Klagenfurter Hauptbahnhof wieder zu einem zentralen Verkehrsknotenpunkt mit deutlich höherer Frequenz, sagt heute Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ).

Gleichzeitig zeigen die vielen Polizeieinsätze der vergangenen Jahre einen klaren Trend. „Die erschreckenden Einsatzzahlen am Hauptbahnhof nehmen kontinuierlich zu und machen klar deutlich, dass dringender Handlungsbedarf besteht“, betont Wassermann.

FPÖ fordert Öffnung der Polizeidienststelle

„Die Sicherheit unserer Bürger muss oberste Priorität haben. Die steigenden Einsatzzahlen und das künftig noch höhere Personenaufkommen durch die Koralmbahn machen eine dauerhafte Polizeipräsenz am Hauptbahnhof unerlässlich. Die Polizeidienststelle muss daher rasch wieder eingerichtet werden“, fordert Stadträtin Wassermann. Die Vorkommnisse der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass der Klagenfurter Hauptbahnhof immer wieder Schauplatz von Polizeieinsätzen ist, heißt es in der FPÖ-Aussendung. Umso wichtiger ist es, dass Polizistinnen und Polizisten dauerhaft direkt vor Ort präsent sind, so Wassermann.

„Längst notwendiger Schritt“

„Die Wiedereröffnung der Polizeidienststelle ist daher ein längst notwendiger Schritt, um den aktuellen und künftigen Herausforderungen gerecht zu werden. Gerade an einem stark frequentierten Verkehrsknotenpunkt darf Sicherheit nicht erst dann gewährleistet sein, wenn es zu einem Vorfall kommt, sie muss dauerhaft sichtbar und jederzeit verfügbar sein“, schließt Wassermann.