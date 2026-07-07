Stau-Warnung zum Ferienstart: Engpässe auf A10 und vor Tunneln

Mit dem Ferienbeginn in Oberösterreich, Salzburg, Kärnten, der Steiermark, Tirol und Vorarlberg sowie in vier deutschen Bundesländern und Teilen der Niederlande wird der Reiseverkehr am kommenden Wochenende zunehmen.

Wie immer wird es sehr wahrscheinlich auch Stau vor dem Karawankentunnel geben.

Wie immer wird es sehr wahrscheinlich auch Stau vor dem Karawankentunnel geben.

Der steigende Urlaubsverkehr führt auf den wichtigsten Verkehrsachsen in West- und Südösterreich zu dichtem Verkehr und zeitweisen Überlastungen. Von Woche zu Woche wird das Verkehrsaufkommen kontinuierlich zunehmen“, wissen die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen.

Staus bereits ab Freitag

Die stärkste Verkehrsbelastung wird bereits am Freitagnachmittag und Samstagvormittag auf der West Autobahn (A1), Tauern Autobahn (A10), Inntal Autobahn (A12), Brenner Autobahn (A13), Fernpass Straße (B179) und Karawanken Autobahn (A11) erwartet. Auch an den Grenzübergängen Walserberg, Kufstein/Kiefersfelden und vor dem Karawankentunnel sind längere Verzögerungen einzuplanen. Zusätzliche Behinderungen verursacht die Baustelle auf der Brenner Autobahn (A13) vor der Luegbrücke.

Strecken mit Staupotential A1, West Autobahn: vor dem Grenzübergang Walserberg

A2, Süd Autobahn: vor der Baustelle Tunnelkette Pack

A9, Pyhrn Autobahn: vor den Mautstellen sowie dem Grenzübergang Spielfeld

A10, Tauern Autobahn: vor der Mautstelle St. Michael und den Tunnelbereichen

A11, Karawanken Autobahn: vor dem Karawankentunnel

B179, Fernpass Straße: Fernpassstrecke im gesamten Verlauf

A12, Inntal Autobahn: vor dem Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden und dem Baustellenbereich Wörgl-West – Kramsach

A13, Brenner Autobahn: im gesamten Verlauf, speziell vor der Mautstelle Schönberg und der Baustelle Luegbrücke

Urlauber aufgepasst: Abfahrts- und Durchfahrtssperren in Salzburg und Tirol

Auch heuer wurden an den verkehrsreichsten Tagen des Jahres wieder Abfahrtssperren für den Transitverkehr verordnet. Diese gelten während der Sommerferien durchgehend von 11. Juli bis 13. September 2026. Durch diese Maßnahme soll Ausweichverkehr verhindert und die entlang der A10 liegenden Gemeinden entlastet werden. Betroffen sind zahlreiche Anschlussstellen zwischen Puch-Urstein und Zederhaus auf der Tauern Autobahn (A10). Abfahrten sind nur erlaubt, wenn das Fahrtziel in Österreich liegt. Zusätzlich treten Durchfahrtssperren in Anif, Grödig, Elsbethen, Großgmain, Wals-Siezenheim und der Stadt Salzburg in Kraft.

Fahrverbote bereits aktiv

In Tirol sind Fahrverbote in den Bezirken Innsbruck/Innsbruck Land, Kufstein, Imst und Reutte gegen den Ausweichverkehr im niederrangigen Straßennetz bereits aktiv. Mit dieser Maßnahme soll massivem Ausweichverkehr bei Staus auf den Hauptverbindungen entgegengewirkt werden. Die Fahrverbote betreffen alle Kraftfahrzeuge, die sich auf der Durchreise befinden (ausgenommen Ziel-, Quell- und Anrainerverkehr) und gelten an Samstagen, Sonn- und Feiertagen jeweils von 7 bis 19 Uhr. Wichtiger Hinweis: Der ÖAMTC weist darauf hin, dass zahlreiche Navigationssysteme temporäre Abfahrts- und Durchfahrtssperren nur teilweise oder gar nicht berücksichtigen. Reisende sollten daher die aktuellen Verkehrsinformationen des ÖAMTC sowie die Beschilderung vor Ort beachten.

Electric Love am Salzburgring

Von Donnerstag, 9. Juli, bis Samstag, 11. Juli, findet am Salzburgring das Electric Love Festival statt. Die meisten Besucher reisen über die West Autobahn (A1) – Abfahrt Thalgau und die Enzersberg Landesstraße (L117) oder über die Wolfgangsee Straße (B158) an. Die Anreise am Mittwoch und Donnerstag sowie insbesondere die Abreise am Sonntag werden voraussichtlich zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führen.