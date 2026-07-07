Großes Jubiläum: Plankenauer feiert 100 Jahre

Unter dem Motto „Plankenauer Wiesenmarkt“ erwartete die Gäste ein abwechslungsreiches Programm mit zahlreichen Attraktionen wie Rodeoreiten, Schießbude, Süßigkeitenwagen und vielen weiteren Spielen und Challenges. Abgerundet wurde der Tag mit Live-Musik der Band Meilenstein. Die Veranstaltung bot einen festlichen Rahmen, um auf ein Jahrhundert Unternehmensgeschichte zurückzublicken und gleichzeitig den Zusammenhalt innerhalb der Unternehmensgruppe zu feiern.

Auch Vertreter aus der Politik waren da

Auch Vertreter aus Politik und Wirtschaft, darunter Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber, Landesrat Mag. Peter Reichmann, Bürgermeister von St. Veit an der Glan Ing. Martin Kulmer und Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl, würdigten in ihren Grußworten das Engagement der Plankenauer Gruppe, ihre Bedeutung als Arbeitgeber und ihre regionale Verwurzelung.

Legenden Awards

Ein besonderer Höhepunkt war die Verleihung des Legenden Awards. Ausgezeichnet wurden 14 anwesende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die seit mehr als 40 Jahren Teil der Plankenauer Familie sind. Mit dieser Ehrung würdigte das Unternehmen ihre außergewöhnliche Loyalität, ihr Engagement und ihren wesentlichen Beitrag zur erfolgreichen Entwicklung der Unternehmensgruppe. „100 Jahre Plankenauer sind vor allem das Ergebnis der Menschen, die unser Unternehmen über Jahrzehnte geprägt, getragen und weiterentwickelt haben. Dafür möchten wir von Herzen Danke sagen“, betonen die Geschäftsführer der vierten Generation, Elisabeth Weihs und Thomas Prinz. Mit dem Jubiläumsfest setzte die Plankenauer Gruppe ein starkes Zeichen der Wertschätzung gegenüber ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und blickt zugleich mit Zuversicht auf die kommenden Jahrzehnte.