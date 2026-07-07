Zweimal Gold für Kärnten: Das Geheimnis hinter dem Erfolg von Winzer Christian Waltl

Großer Triumph für den Kärntner W2-Bioweinbau: Bei der PIWI International Wine Challenge 2026 holte Winzer Christian Waltl mit seinen Naturweinen sensationell den ersten Platz und eine weitere Goldmedaille nach Kärnten.

Bei der PIWI International Wine Challenge 2026, dem weltweit bedeutendsten Wettbewerb für Weine aus pilzwiderstandsfähigen Rebsorten (PIWI), sorgte der Kärntner Naturwein Simple Red für eine handfeste Sensation. In der Kategorie der Natur- und Orangeweine sicherte sich die Rotwein-Cuvée aus Cabernet Cortis und Cabernet Jura den ersten Platz. Das Weingut W2-Bioweinbau teilt sich den prestigeträchtigen Spitzenplatz ex aequo mit dem Südtiroler Vorjahressieger Florian Schmid-Oberrautner.

©Max Waltl Mit dem Orange Revelation 2023 stellte Christian Waltl auch den dritthöchstbewerteten Wein der Kategorie.

359 Einreichungen

Dass sich der Kärntner Wein in diesem hochkarätigen, internationalen Umfeld durchsetzen konnte, unterstreicht das außergewöhnliche Qualitätsniveau der heimischen PIWI-Weine. Der Wettbewerb, der bereits zum dritten Mal im Tschechischen Nationalen Weinzentrum in Valtice ausgetragen wurde, verzeichnete mit 359 eingereichten Weinen ein starkes Plus von 63 Prozent gegenüber dem Vorjahr und gilt als die globale Referenz der Szene.

Zweifacher Medaillenregen bestätigt Konstanz

Der Erfolg für Winzer Christian Waltl war jedoch kein Zufallsprodukt: Mit dem Orange Revelation 2023 stellte das Weingut auch den dritthöchstbewerteten Wein der gesamten Kategorie. Dieser wurde ebenfalls mit einer Goldmedaille ausgezeichnet und untermauert die beständige Qualität des Betriebs in der internationalen Natur- und Orangeweinszene. Das Geheimnis hinter diesen Erfolgen liegt in der konsequenten Philosophie des Winzers. Seit mehr als zehn Jahren geht Christian Waltl im Weingarten und im Keller seinen eigenen, naturnahen Weg. Mit biologischem Weinbau, spontaner Vergärung, minimaler Intervention und dem traditionellen Ausbau vieler Weine in Amphoren entstehen charakterstarke Naturweine mit einer unverwechselbaren Handschrift. Die zahlreichen nationalen und internationalen Auszeichnungen der letzten Jahre zeigen deutlich, dass der Betrieb längst zu den dynamischsten Weingütern Kärntens gehört.

Festakt im Sommer

Die feierliche Übergabe der Urkunden und Auszeichnungen wird am 29. Juli 2026 im Palazzo Roccabruna im italienischen Trento stattfinden. Im Rahmen dieser feierlichen Preisverleihung bekommen die geladenen Gäste auch die Gelegenheit, die prämierten Spitzenweine direkt vor Ort zu verkosten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.07.2026 um 11:05 Uhr aktualisiert