Antrag im Landtag: Droht dem Wörthersee eine Senkung des Schutzstatus?

„Der Wörthersee zählt zu den unverkennbaren Naturschönheiten unseres Bundeslandes. Gleichzeitig ist er ein Tourismus-Hotspot und ein soziales Zentrum im Zentralraum Kärnten. Dass man hier einen vernünftigen Dialog führen muss, um unterschiedliche Interessen in Einklang zu bringen, ist klar. Genau dafür wurde der Seendialog eingerichtet – damit wirtschaftliche Nutzung, Naturschutz und gesellschaftliche Interessen nicht gegeneinander ausgespielt werden“, betont SPÖ-Klubobmann Luca Burgstaller.

Antrag soll klares Bekenntnis zum Wörthersee-Schutz herbeiführen

„Der Idee, den Schutzstatus des Wörthersees zu senken, sollten wir als Kärntner Landtag aber eine geschlossene Absage erteilen. Wir bringen darum in der Landtagssitzung am Donnerstag einen Antrag an die Bundesregierung ein, in dem wir fordern, dass der Wörthersee weiterhin als natürlicher Wasserkörper gelten soll. Damit bleiben die Zielwerte und ökologischen Bestimmungen aufrecht“, erläutert Burgstaller. „Ich rechne mit der Zustimmung aller Fraktionen – für ein Bekenntnis zum Erhalt des Wörthersees sowie der Fortsetzung des Seendialogs“, so Burgstaller abschließend.