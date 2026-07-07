Am 24. Juli steht die Farbe Weiß im Mittelpunkt: Zur legendären Fête Blanche 2026 werden laut Veranstalter über 5.000 Gäste erwartet. Das Kultevent in Saag lockt mit Main Act Jaden Bojsen, exklusiven Gourmet-Dinnern & Club-Vibes.

Der Hot-Spot Saag am Wörthersee soll sich auch in diesem Sommer wieder in die eleganteste Bühne Österreichs verwandeln. Wenn am 24. Juli tausende Menschen ganz in Weiß gekleidet feiern, schlägt das Herz des Events an einem ganz bestimmten Ort: in der Discotheque FABRIK in Saag. Gastgeber Dieter Kienberger, der die Kultlocation bereits seit 1999 führt und die Fête Blanche einst zum Mega-Event formte, hat für dieses Jahr eine klare Vision: Er möchte das Geschehen bewusst fokussieren und die legendäre Partyqualität direkt in Saag bündeln, anstatt das Event zu weitläufig über den gesamten See zu verstreuen. „Auch nach über 50 Jahren hat diese Nacht nichts von ihrer Faszination verloren. Wir bringen heuer Club-Vibes, Kulinarik und internationale Stars an einem zentralen Hotspot direkt am Wasser zusammen“, so Kienberger.

©Jaden Bojsen Main Act ist der deutsche DJ, Sänger und Schauspieler Jaden Bojsen

Das musikalische Highlight steigt in der legendären Discotheque FABRIK. Als Main Act steht dieses Jahr der deutsche DJ, Sänger und Schauspieler Jaden Bojsen an den Decks. Er feierte mit seinem David-Guetta-Feature „Let’s Go“ weltweite Charterfolge und bringt echten Star-Glamour nach Kärnten. Lokale Unterstützung kommt von den DJs Hardbase und Potter, während sich das geschichtsträchtige Drop In nebenan unter der Leitung von Heinz Tronigger und DJ Mannix in den „Superfly Floor“ verwandelt.

Wichtige Einlass-Regel: Für die gesamte Fête Blanche gilt wie gewohnt die strikte Kleidungsvorschrift: strictly white. Ohne weiße Garderobe gibt es keinen Zutritt.

Wer den Tag ruhiger angehen möchte, startet schon nachmittags: Ab 14.00 Uhr läuft das Warm-Up im Minium Beach Club direkt am Wasser. Ab 19.00 Uhr wartet dann das nächste Highlight im See Restaurant Saag: Die „Fête Blanche Deluxe“. Bei einem exklusiven 4-Gang-Degustationsmenü und den Beats von DJ Wolf können Gäste den Sonnenuntergang genießen. Laut Kienberger sind hierfür aktuell nur noch wenige Restplätze verfügbar.

©Eventbox, Discotheque Fabrik „Wir bringen heuer Club-Vibes, Kulinarik und internationale Stars an einem zentralen Hotspot direkt am Wasser zusammen“, so Kienberger.

Tickets & Optionen im Überblick

Der Vorverkauf läuft bereits. Partygäste können zwischen verschiedenen Kategorien wählen: