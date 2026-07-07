Schöneberger & Sigl präsentieren Top-Acts: Von Al Bano bis Pizzera & Jaus am Wörthersee

Barbara Schöneberger und Hans Sigl laden am Samstag, dem 11. Juli 2026, zur „Starnacht am Wörthersee“. Live in ORF 2 und auf ORF ON präsentieren sie ab 20.15 Uhr ein hochkarätiges Musik-Spektakel direkt aus der Klagenfurter Ostbuc

Sommerliche Partystimmung ist in der Klagenfurter Ostbucht garantiert: Das Moderations-Duo Barbara Schöneberger und Hans Sigl begrüßt bei der diesjährigen Ausgabe der „Starnacht am Wörthersee“ nationale und internationale Stars sowie spannende Newcomer. Die live in ORF 2 und auf ORF ON ausgestrahlte Show vereint am Samstag, dem 11. Juli 2026, ab 20.15 Uhr das Beste aus Schlager, Rock, Pop und Soul.

Hochkarätige Stars am Wörthersee

Das Line-up lässt keine Wünsche offen. Auf der Bühne stehen hochkarätige Acts wie Al Bano, Ray Dalton, Melissa Naschenweng, Beatrice Egli, Angelo Kelly, Vanessa Mai, Maite Kelly, Semino Rossi, Christina Stürmer, Ina Regen, Natalie Holzner und Kamrad. Ein besonderes Highlight erwartet das Publikum mit Andreas Gabalier, der neben seinen eigenen Songs auch ein Duett mit Pietro Basile singen wird. Zudem dürfen sich die Fans auf zwei echte Premieren freuen: Die Erfolgscombos Pizzera & Jaus sowie Ela. geben in diesem Jahr ihr offizielles „Starnacht“-Debüt.

Doku über Melissa Naschenweng

Für diejenigen die sich die Starnacht via ORF ansehen, geht es direkt im Anschluss an das Musik-Spektakel um 23.05 Uhr in ORF 2 emotional weiter. Das Doku-Dacapo „Melissa Naschenweng – Die Senkrechtstarterin im Porträt“ gewährt tiefe Einblicke in die zwei Lebenswelten des Kärntner Schlagerstars – zwischen den rockigen Stadionbühnen und ihrer idyllischen Heimat im Lesachtal. Wer die Show nicht live vor dem Fernseher verfolgen kann, greift einfach auf ORF ON zurück. Das Portal bietet die gesamte Übertragung als Live-Stream via Web und App an. Für maximalen Komfort sorgt der anschließende VoD-Service, über den die „Starnacht“ nach der TV-Ausstrahlung noch volle 30 Tage lang flexibel nachgesehen werden kann. Ein weiteres digitales Extra liefert das Format „Starnacht Backstage“: Moderator Marcel Kilic fängt direkt vor dem Showstart lockere Interviews, persönliche Anekdoten und humorvolle Momente hinter den Kulissen ein. Auch das ORF-Landesstudio Kärnten widmet dem Event ein umfassendes Programm und berichtet bereits seit dem 6. Juli täglich in seinen Flächensendungen über die Vorbereitungen.

Radio Kärnten sendet direkt vom Gelände

Radio Kärnten sendet insgesamt rund 16 Stunden direkt vom Festgelände und verlost zudem Eintrittskarten für sämtliche Konzerte in der Ostbucht. Am Freitag, dem 10. Juli, wird ab 18.10 Uhr die Generalprobe live übertragen. Am Samstag folgt eine mehrteilige Liveradio-Strecke von 9.00 bis 11.00 Uhr sowie von 14.00 bis 18.00 Uhr mit Interviews und Eindrücken der „Seitenblicke“-Party. Am Abend meldet sich zudem „Kärnten heute“ um 19.00 Uhr live vom Gelände, bevor am Sonntag, dem 12. Juli, die ausführliche Nachberichterstattung in Radio und Fernsehen ausgespielt wird.