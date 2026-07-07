Skip to content
Region auswählen:
/ ©Leser
Symbolfoto
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Ein Polizeihubschrauber bei einer Suche über dem Wörthersee
Die Wasserrettung bestätigte den Einsatz.
Kärnten
07/07/2026
Am Dienstag

Einsatz am Wörthersee: Erschöpfte Schwimmerin drohte zu ertrinken

Eine Frau ging von einem Boot aus schwimmen, schaffte es nicht mehr zurück an Bord und drohte zu ertrinken. Die Wasserrettung und die Polizei konnten die Erschöpfte retten.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(193 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Am frühen Nachmittag kam es am Wörthersee zu einem Zwischenfall, welcher die Einsatzorganisationen auf den Plan rief: Eine Frau war von einem Boot aus zum Schwimmen ins Wasser gegangen, schaffte es anschließend jedoch nicht mehr aus eigener Kraft zurück an Bord und drohte zu ertrinken.

„Sie war sehr erschöpft“

Dank des raschen Eingreifens der Rettungskräfte konnte allerdings Schlimmeres verhindert werden. Einsatzleiter Paul Pridnig von der Wasserrettung Bad Saag erklärte gegenüber 5 Minuten: „Die Frau war sehr erschöpft. Sofort ist ein Rettungsschwimmer ins Wasser gesprungen und hat die Frau mithilfe der Polizei aus dem Wasser gezogen.“

Einsatzleiter mit großem Dank

An der Rettungsaktion waren zahlreiche Einsatzkräfte beteiligt: Die Österreichische Wasserrettung (ÖWR) Bad Saag rettete die Frau gemeinsam mit der Besatzung eines Polizeibootes sowie den Feuerwehren Töschling und Pritschitz. Anschließend wurde sie für eine medizinische Untersuchung an das Rote Kreuz übergeben. Da der genaue Standort des Bootes anfangs unklar war, stand zudem ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Einsatzleiter Pridnig bedankte sich abschließend ausdrücklich für die Zusammenarbeit zwischen allen beteiligten Blaulichtorganisationen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at