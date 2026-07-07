Toll: Kostenlose SUP-Workouts an Kärntens schönsten Seen!

Ab aufs Board: Die Aktion „Gesundheit fördern, Kärnten bewegen“ macht Kärntens Seen wieder zur gratis Sport-Zone. An den kommenden Tagen warten am Ossiacher See und am Keutschacher See kostenlose SUP-Kurse.

Die ersten Termine im Rahmen der beliebten Landesaktion „Gesundheit fördern, Kärnten bewegen“ waren ein voller Erfolg: Zahlreiche Sportbegeisterte haben das Angebot bereits genutzt. Für alle, die den perfekten Mix aus Sommerfeeling und Ganzkörpertraining noch erleben möchten, gibt es gute Nachrichten: Der Sommer ist noch lang, und die nächsten kostenlosen Stand Up Paddling-Workouts warten bereits auf motivierte Teilnehmer.

Für alle zugänglich: Einfach vorbeikommen und mitmachen

Das 60-minütige Training wird von erfahrenen Profi-Trainern geleitet. Mitmachen kann jeder, der sicher schwimmen kann – Alter und sportliche Vorkenntnisse spielen keine Rolle. Das Beste daran: Die Einheiten sind komplett kostenlos, und es ist keine Vorab-Anmeldung nötig. Da die Teilnehmerzahl pro Einheit aus Sicherheits- und Qualitätsgründen auf maximal 12 Personen beschränkt ist, gilt das Prinzip „First come, first serve“.