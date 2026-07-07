Ohne Führerschein am Steuer: 27-Jähriger rammte Motorradfahrer in Spittal

In Spittal an der Drau kam es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde, wie die Polizei aus Kärnten berichtet.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich zudem heraus, dass der 27-jährige Autofahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich zudem heraus, dass der 27-jährige Autofahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Gegen 14:30 Uhr waren ein 27-jähriger Autofahrer und ein 40-jähriger Motorradlenker, beide aus dem Bezirk Spittal an der Drau, auf der B100 in Richtung Westen unterwegs. Als der Zweiradfahrer auf Höhe eines Kreisverkehrs anhielt, um einen Fußgänger über die Straße zu lassen, kam es zur Kollision.

PKW kam er auf dem Motorrad zum Stillstand

„Dies dürfte der hinter ihm fahrende 27-jährige PKW Lenker übersehen haben und prallte mit seinem PKW dem stehenden Motorrad von hinten auf. Der Motorradfahrer kam zu Sturz und der PKW kam er auf dem Motorrad zum Stillstand“, erklärt die Landespolizeidirektion Kärnten. Durch den Aufprall zog sich der 40-jährige Motorradfahrer Verletzungen unbestimmten Grades zu. Er wurde nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert.

Unfallgegner hatte keinen Schein

Bei der Unfallaufnahme stellte sich zudem heraus, dass der 27-jährige Autofahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Er wird nun bei der Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau unter anderem wegen des Lenkens eines Fahrzeugs ohne gültige Lenkberechtigung angezeigt.