Unfall bei Kreisverkehr: Schwangere Lenkerin (25) verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in einem Kreisverkehr auf der B70 im Bezirk Wolfsberg ist am Montagnachmittag eine schwangere 25-Jährige verletzt worden.

Am Dienstagnachmittag, 7. Juli, lenkte eine 25-jährige Frau aus dem Bezirk Wolfsberg ihren PKW in Wolfsberg im Bereich eines Kreisverkehrs auf der B70 Packer Bundesstraße. Zur gleichen Zeit lenkte eine 76-jährige Frau, ebenfalls aus dem Bezirk Wolfsberg, ihren PKW in Richtung des Kreisverkehrs und bog in den Kreisverkehr ein.

Schwangere bei Unfall in Kreisverkehr verletzt

Vermutlich aufgrund einer Vorrangverletzung kam es zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei die 76-jährige gegen den PKW der 25-jährigen schwangeren Frau prallte. Die 25-jährige Frau wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Wolfsberg eingeliefert. Die 76-jährige wurde bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.07.2026 um 20:57 Uhr aktualisiert