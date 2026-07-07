Notarzt alarmiert: Lenkerin (18) erfasste Mopedfahrer (45) frontal

Bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Wolfsberg wurde am Dienstagnachmittag ein 45-jähriger Mopedfahrer verletzt. Er kollidierte im Kreuzungsbereich frontal mit dem Auto einer 18-Jährigen.

Am Dienstagnachmittag hat sich im Bezirk Wolfsberg ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Mopedfahrer verletzt wurde. Eine 18-jährige Autofahrerin war gegen 16:45 Uhr auf der Pöllinger Gemeindestraße in westliche Richtung unterwegs, während zeitgleich ein 45-jähriger Mann mit seinem Moped auf der Pirker Gemeindestraße nach Norden fuhr.

Frontal erfasst

„Im Kreuzungsbereich der beiden Straßen kam es zwischen den beiden Fahrzeugen aus derzeit unbekannter Ursache zur Kollision, wobei die 18-jährige PKW Lenkerin den Mopedfahrer frontal erfasst haben dürfte“, erklärt die Polizei.

Erheblicher Sachschaden

Der 45-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls über den Wagen geschleudert und erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Nach einer ersten medizinischen Versorgung durch einen Notarzt vor Ort wurde der verletzte Zweiradfahrer in das Landeskrankenhaus Wolfsberg transportiert. Sowohl am Auto als auch am Moped entstand durch den Zusammenstoß ein erheblicher Sachschaden.