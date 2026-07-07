Lenkerin (68) überschlug sich auf der A10: Polizei gibt neue Details bekannt

Auf der A10 bei Feistritz an der Drau kam es zu einem schweren Unfall mit einem Überschlag, nun gibt es neue Informationen.

Am Dienstagabend ist es auf der A10 in Fahrtrichtung Salzburg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 68-jährige Autofahrerin aus Wien kam dabei im Gemeindegebiet von Feistritz an der Drau aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab. Ihr Wagen geriet für etwa 100 Meter auf das angrenzende Bankett, kehrte anschließend auf die Fahrbahn zurück und überschlug sich.

Kilometerlanger Stau

Das Auto kam nach einigen Metern auf dem Dach zum Stillstand, was in weiterer Folge zu einem kilometerlangen Stau führte – wir haben berichtet. Die Lenkerin zog sich bei dem Vorfall Verletzungen unbestimmten Grades zu, wie die Polizei berichtet. Nach der notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde sie per Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Villach geflogen.

©ASFINAG Die Autobahn wurde etwa eine Stunde lang gesperrt.

Autobahn für eine Stunde gesperrt

Für den Einsatz, an dem auch die Autobahnpolizeiinspektion Spittal an der Drau und der Rettungsdienst beteiligt waren, rückten die Freiwilligen Feuerwehren Feistritz an der Drau und Töplitsch sowie die Hauptfeuerwache Villach mit insgesamt 9 Fahrzeugen und 60 Kräften an. Zudem standen Mitarbeiter der ASFINAG im Einsatz. Die Tauernautobahn war wegen der Rettungs- und Bergearbeiten für rund eine Stunde komplett für den Verkehr gesperrt.