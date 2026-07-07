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Sonne, Wolken und bis zu 30 Grad: So gestaltet sich der Mittwoch in Kärnten
In Kärnten steigen die Temperaturen am Mittwoch auf 25 bis 30 Grad, während der Wind aus West bis Nordwest mäßig auflebt.
Am Mittwoch präsentiert sich das Wetter in Kärnten mit einem Wechselspiel aus dichteren Wolken und sonnigen Phasen, wobei die sonnigen Anteile vor allem am Nachmittag überwiegen.
Werte zwischen 25 und 30 Grad
Im Tagesverlauf lebt der Wind aus West bis Nordwest mäßig auf. Die Höchsttemperaturen erreichen Werte zwischen 25 und 30 Grad, wie die Meteorologen der Geosphere Austria prognostizieren.
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