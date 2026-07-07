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Das Bild auf www.5min.at zeigt ein wolkenreiches Wetter.
Sonne und Wolken wechseln sich am Mittwoch in Kärnten ab.
Kärnten
07/07/2026
Wetterprognose

Sonne, Wolken und bis zu 30 Grad: So gestaltet sich der Mittwoch in Kärnten

In Kärnten steigen die Temperaturen am Mittwoch auf 25 bis 30 Grad, während der Wind aus West bis Nordwest mäßig auflebt.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(73 Wörter)
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Am Mittwoch präsentiert sich das Wetter in Kärnten mit einem Wechselspiel aus dichteren Wolken und sonnigen Phasen, wobei die sonnigen Anteile vor allem am Nachmittag überwiegen.

Werte zwischen 25 und 30 Grad

Im Tagesverlauf lebt der Wind aus West bis Nordwest mäßig auf. Die Höchsttemperaturen erreichen Werte zwischen 25 und 30 Grad, wie die Meteorologen der Geosphere Austria prognostizieren.

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