Klagenfurter Ehepaar brutal ausgeraubt: Pflegerin soll mitgeholfen haben

Im August letzten Jahres kam es zu einem brutalen Raub in Klagenfurt. Täter drangen in die Wohnung ein, stahlen Geld und Schmuck. Die Pflegerin des Ehepaars steht im Verdacht Komplizin gewesen zu sein.

Nach einem Raubüberfall in Klagenfurt letztes Jahr muss sich eine Pflegerin nun vor dem Klagenfurter Landesgericht verantworten.

Nach einem Raubüberfall in Klagenfurt letztes Jahr muss sich eine Pflegerin nun vor dem Klagenfurter Landesgericht verantworten.

Im Verdacht stehen drei Männer, die am 11. August 2025, ein älteres Ehepaar in seiner Wohnung überfallen haben sollen. Gestohlen wurden Bargeld, Goldschmuck und auch Münzen. Der rumänischen Pflegerin des Paares wird Beitragstäterschaft vorgeworfen. Die Verhandlung findet heute Nachmittag statt. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Vorwurf laut Anklageschrift.

Laut Anklageschrift im Verhandlungsspiegel des Landesgerichtes Klagenfurt wird der Pflegerin vorgeworfen, ihrem Lebensgefährten „die Örtlichkeiten der Wohnung des von ihr gepflegten Ehepaares in Klagenfurt sowie die Lage des Tresors geschildert und Videos übermittelt“, zu haben. Zudem soll sie auch die Balkontür offen gelassen haben, „um das Eindringen der unmittelbaren Täter zu ermöglichen.“

Männer drangen ins Schlafzimmer ein

Maskiert sollen die Männer dann in das Schlafzimmer eingedrungen sein, den Mann ans Bett gedrückt und ihm den Mund zugehalten haben. Die Frau soll im Nebenzimmer gewesen sein. Laut einem Bericht des ORF heißt es, dass die Angeklagte zuerst angegeben habe, nichts von der Tat bemerkt zu haben. Das Opfer erlitt einen Schock, Prellungen und Hämatome am Körper.

Standtresor gestohlen

Die Männer sollen am 11. August 2025 die zu Pflegenden “ überwältigt und in Folge einen Standtresor mit ungefähr EURO 40.000,00 an Bargeld und eine Faustfeuerwaffe sowie Goldschmuck und Münzen an sich gebracht haben“, heißt es weiter. Die Angeklagte ist in Haft. Wie es heißt, werde nach den Männern international gesucht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.07.2026 um 08:01 Uhr aktualisiert