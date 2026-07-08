Sirenenalarm: Brand in Villach-Land löst Feuerwehreinsatz aus

Heute Vormittag vermeldete ein Kärntner einen Brand bei Treffen. Auch seien Rauchschwaden zu sehen.

„Aktuell haben mehrere Sirenen im Bereich Treffen geheult“, teilte ein 5-Minuten-Leser der Redaktion am heutigen Mittwochvormittag mit. Er sah auch Rauchschwaden. Wir haben nachgefragt, was es damit auf sich hat.

Brandeinsatz im Bezirk Villach-Land

Wie die Landespolizeidirektion Kärnten im Gespräch mit 5 Minuten informiert, brennt „in der Marktgemeinde Treffen in einem Steinbruch ein mobiler Steinbrecher.“ Dabei handelt es sich um ein Gerät, welches zum Zerkleinern von Steinen genutzt wird. Einsatzkräfte rückten umgehend aus.

„Alles unter Kontrolle“

„Die Feuerwehr ist vor Ort. Es ist alles unter Kontrolle“, teilt Polizeisprecher Matthias Kogelnig gegenüber 5 Minuten mit. Es ist zu keinem Personenschaden gekommen. Auch eine Polizeistreife befindet sich vor Ort. Die Feuerwehr löscht derzeit den Brand ab. Die Ursache für den Brand ist derzeit noch unklar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.07.2026 um 11:23 Uhr aktualisiert