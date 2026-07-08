Feldkirchner Restaurant schlittert in Konkurs

Wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) am heutigen Mittwoch, dem 8. Juli 2026, informierte, wurde über das Vermögen eines Restaurants in Feldkirchen ein Insolvenzverfahren eröffnet.

Über ein Restaurant aus Feldkirchen wurde ein Konkursverfahren eröffnet.

Über ein Restaurant aus Feldkirchen wurde ein Konkursverfahren eröffnet.

Über Gläubigeranträge wurde über Okhan Cavus ein Konkursverfahren eröffnet, so vonseiten des KSV1870. Betrieben wird ein Restaurant (Lieferservice). Es liegen dem KSV1870 derzeit noch keine Informationen über das Vermögen und die Schulden vor.

Insolvenzverfahren über Restaurant in Feldkirchen eröffnet

Zum Insolvenzverwalter wurde Max Verdino, Rechtsanwalt in St. Veit an der Glan

bestellt. Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 25. August 2026 über den KSV1870 angemeldet werden, wird abschließend mitgeteilt.