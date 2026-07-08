Unfall im Kreisverkehr: 44-jähriger Motorradfahrer kollidiert mit Auto

Heute hat es in den frühen Morgen in Althofen bei einem Kreisverkehr gekracht. Ein Motorradlenker kollidierte mit einem Auto. Der Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach einem Unfall in Althofen wurde heute ein Motorradlenker (44) ins Krankenhaus gebracht.

Nach einem Unfall in Althofen wurde heute ein Motorradlenker (44) ins Krankenhaus gebracht.

Am heutigen Mittwoch lenkte eine 44-jährige Frau ihr Auto gegen 6.50 Uhr in Althofen von der Eisenstraße kommend in den Kreisverkehr mit der Gewerbestraße und der Krappfelder Straße ein. Zur selben Zeit befand sich ein 44-jähriger Motorradlenker bereits im Kreisverkehr.

Mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch der Motorradlenker zu Sturz kam, heißt es vonseiten der Kärntner Polizei. Er wurde vom Notarzt erstversorgt und mit Verletzungen in das Krankenhaus Friesach eingeliefert.