Stark gefährdete Vogelart in Villach gesichtet: „Sieht man nicht alle Tage“

In Landskron hat ein 5-Minuten-Leser ein besonders majestätisches Tier auf seinem Hausdach sitzen sehen und wandte sich damit prompt an die Redaktion. Wir haben uns schlau gemacht.

Nanu? Wer oder was sitzt denn da mit voller Anmut auf einem Hausdach im Villacher Stadtteil Landskron? – Nachdem ein Leser eindrucksvolle Bilder der Redaktion zukommen ließ, haben wir genauer nachgefragt, worum es sich bei dem schönen Tier handelt.

Besondere Vogelart in Villach gesichtet

Franz Schüttelkopf von der Adlerarena Burg Landskron sagt im Gespräch mit 5 Minuten, dass es sich hierbei um einen Schwarzstorch handeln dürfte. „Das ist ein wilder Vogel. Die hat es vor rund 40 Jahren gar nicht bei uns gegeben, sind aber wieder heimisch geworden und haben sich bestandsmäßig etwas erholt“, teilt er mit. Sie zeichnen sich auch besonders durch ihre scheue Art aus. „Dieser dürfte auf Futtersuche sein“, so Schüttelkopf. Zudem seien sie ausgewachsen fast so groß wie Steinadler.

„Jungtiere sind noch nicht so ausgefärbt“

Die Schwarzstorche haben in der Regel als Alttiere einen roten Schnabel und rote Füße, doch auf den Bildern ist zu erkennen, dass dem (noch) nicht so ist. Andreas Kleewein, Geschäftsführer von BirdLife Kärnten, informiert im Gespräch mit 5 Minuten: „Die Jungtiere sind noch nicht so ausgefärbt. Sie haben teils einen beige gräulichen Schnabel und Beine in dieser Farbe.“ Zudem betont er: „Einen jungen Schwarzstorch sieht man nicht alle Tage.“

BirdLife Kärnten: Vogelart als „stark gefährdet“ eingestuft

Wie Kleewein weiter mitteilt, wurde der Schwarzstorch von BirdLife Kärnten als „stark gefährdet“ eingestuft. Im Jahr 2023 wurde seitens BirdLife die rote Liste der Brutvögel in Kärnten neu erstellt. „Wir haben 15 bis 20 Brutpaare in Kärnten. Der Schwarzstorch ist eine eher bei uns selten zu sehende Vogelart, da seine Brutplätze abseits der Menschen zu finden sind.“ Dies sei beim Weißstorch anders, da er sehr wohl die Nähe des Menschen aufsucht. Abschließend betont er: „Schwarzstörche brüten auf Felsvorsprüngen und Bäumen. In Österreich haben wir einen Bestand von circa 250 bis 350 Brutpaaren.“