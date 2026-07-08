Kärnten stellt vier Millionen Euro für kühlere Schulen bereit

Hochsommerliche Temperaturen stellten Kärntens Bildungs- und Betreuungseinrichtungen zuletzt vor Herausforderungen. Kärntens Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) fordert daher nicht nur eine Vorverlegung der Sommerferien – 5 Minuten berichtete – sondern stellte am Mittwoch gemeinsam mit Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger (SPÖ) und Landesrat Peter Reichmann (SPÖ) auch ein dementsprechendes Hitzeschutzpaket vor. „Dafür wird das Land trotz Spardruck sofort vier Millionen Euro freimachen, um Hitzeschutzmaßnahmen für Schulen und Kindergärten umzusetzen“, so der Landeshauptmann bei der Pressekonferenz. Im Fokus dabei: Beschatten, bepflanzen und entsiegeln.

©LPD Kärnten/Wajand Am Foto: Landesrat Peter Reichmann, Landeshauptmann Daniel Fellner und Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger (v.l.)

Mehr Schatten und weniger versiegelte Flächen

Im Mittelpunkt der Förderung stehen elementare Bildungseinrichtungen und Volksschulen. Zu den förderfähigen Maßnahmen zählen etwa Deckenventilatoren, Rollos, Jalousien, Hitzeschutzfolien, vollklimatisierte Erholungs- und Ruheräume sowie sogenannte Cooling Rooms. Auch Deckenkühlungen in Gängen und Fluren können unterstützt werden. Zusätzlich umfasst die Förderung Deckenkühlungen in Gängen und Fluren, schattenspendende Bepflanzung, Sonnensegel, Pergolen, Freiluftklassenräume, Trinkbrunnen, Dachbegrünungen und die Entsiegelung von Flächen. Das Land übernimmt dabei bis zu 80 Prozent der Kosten. „Damit helfen wir den Gemeinden, rasch wirksame und zum jeweiligen Standort passende Lösungen umzusetzen“, betont Gemeindereferentin Lagger-Pöllinger. Das Programm läuft vom 1. Juli 2026 bis 31. Dezember 2027. Für fachliche Beratung können sich Gemeinden an die Klimakoordination der Abteilung 8 wenden. Zusätzlich ist eine Zusammenarbeit mit den KLAR-Managern vorgesehen.

©LPD Kärnten/Wajand | Am Foto: Landeshauptmann Daniel Fellner ©LPD Kärnten/Wajand | Am Foto: Landesrat Peter Reichmann ©LPD Kärnten/Wajand | Am Foto: Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger

Land reagiert auf Forderungen der Eltern

Das Förderansuchen ist in weiterer Folge digital bei der Abteilung 3 des Landes einzureichen. Erforderlich sind eine kurze Beschreibung der geplanten Maßnahme sowie eine Kostenschätzung. Die Auszahlung kann einmalig oder in mehreren Tranchen erfolgen und wird nach Vorlage der Kostennachweise abgewickelt. „Wir beginnen nicht bei null. In den vergangenen Jahren wurde bereits viel investiert, und diese Investitionen zeigen Wirkung. Jetzt setzen wir gezielt dort an, wo die Belastung noch besonders groß ist“, so Lagger-Pöllinger. Anstatt über Verantwortlichkeiten zu diskutieren, geht es laut Bildungsreferent Reichmann darum, „ins Handeln zu kommen und gemeinsam an einem Strang zu ziehen: Denn wenn speziell Elternvereine in den vergangenen Tagen gefordert haben, dass neben einem Überdenken der Unterrichtszeiten auch bauliche Maßnahmen notwendig sind, dann zeigt das Land Kärnten, was bewegt werden kann.“

©LPD Kärnten/Wajand Ein entsprechendes Förderansuchen ist bei der Abteilung 3 des Landes einzureichen.

Reichmann fordert bundesweiten Rahmen

Abschließend forderte Reichmann die Schaffung eines bundesweiten Hitzeschutzrahmen für Schulen sowie Anpassungen der Schulbau-Richtlinien: „Neue Schulen sollten bundesweit nach klimafitten Standards geplant werden. Passive Kühlung, Beschattung, Grünflächen und energieeffiziente Gebäudetechnik müssen zum Standard werden, damit klimafitte und nachhaltige Bildung gesichert wird.“

