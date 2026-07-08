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/ ©Peter Umlauft
Symbolfoto
Symbolfoto von 5min.at: Ein Rettungshubschrauber C11 am Himmel im Einsatz
Die Besatzung des Rettungshubschraubers C11 rückte am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall aus.
Tainacherfeld
08/07/2026
Einsatz

Abbiegemanöver auf der Packer Straße endet mit Unfall: Zwei Verletzte

Ein Verkehrsunfall auf der B70 Packer Straße forderte am Mittwochnachmittag zwei Verletzte. Im Einsatz stand auch die Besatzung des Rettungshubschraubers C11.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(112 Wörter)
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Ein 53-jähriger Autofahrer wollte am Mittwoch im Gemeindegebiet von Grafenstein von der B70 Packer Straße nach links in die Senatorenstraße einbiegen. Eigenen Angaben zufolge hat dies ein entgegenkommender 30-jähriger Lenker übersehen. In der Folge kam es zu einer Kollision.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Laut den Beamten der Polizeiinspektion Grafenstein wurden bei dem Verkehrsunfall zwei Personen verletzt – und zwar der 30-Jährige sowie seine 31-jährige Beifahrerin. „Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen; die Frau mit dem Rettungsdienst ins UKH Klagenfurt gebracht“, so die Polizisten. Der zweitbeteiligte Lenker blieb wiederum unverletzt.

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