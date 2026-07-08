Abbiegemanöver auf der Packer Straße endet mit Unfall: Zwei Verletzte

Ein Verkehrsunfall auf der B70 Packer Straße forderte am Mittwochnachmittag zwei Verletzte. Im Einsatz stand auch die Besatzung des Rettungshubschraubers C11.

Ein 53-jähriger Autofahrer wollte am Mittwoch im Gemeindegebiet von Grafenstein von der B70 Packer Straße nach links in die Senatorenstraße einbiegen. Eigenen Angaben zufolge hat dies ein entgegenkommender 30-jähriger Lenker übersehen. In der Folge kam es zu einer Kollision.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Laut den Beamten der Polizeiinspektion Grafenstein wurden bei dem Verkehrsunfall zwei Personen verletzt – und zwar der 30-Jährige sowie seine 31-jährige Beifahrerin. „Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen; die Frau mit dem Rettungsdienst ins UKH Klagenfurt gebracht“, so die Polizisten. Der zweitbeteiligte Lenker blieb wiederum unverletzt.