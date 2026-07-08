/ ©Peter Waldhauser
Donnerstag bringt uns wieder bis zu 30 Grad
In Kärnten bleibt es auch am Donnerstag sommerlich heiß. Die Meteorologen der Geosphere Austria kündigen erneut Temperaturen von bis zu 30 Grad an.
Der Donnerstag bringt in Kärnten recht sonniges Wetter. Lediglich ein paar Schichtwolken trüben vorübergehend den Himmel. „Es bleibt aber trocken“, kündigen die Meteorologen der Geosphere Austria an. Auch die Temperaturen steigen im Tagesverlauf wieder spürbar an. Die Höchstwerte reichen von 26 bis 30 Grad. Zudem lebt der Nordwind wieder auf. „Jedoch nicht mehr so stark wie am Tag zuvor“, versichern die Experten abschließend.
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