Im Lavanttal: Feuerwehr zu Kollision mit mehreren Fahrzeugen alarmiert

Die Freiwillige Feuerwehr Bad St. Leonhard wurde am Nachmittag zu einem Verkehrsunfall auf den Autobahnzubringer gerufen. Mehrere Fahrzeuge waren kollidiert.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bad St. Leonhard sicherten gemeinsam mit der Polizei die Unfallstelle ab.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bad St. Leonhard sicherten gemeinsam mit der Polizei die Unfallstelle ab.

Am Mittwochnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad St. Leonhard zu einem technischen Einsatz auf den örtlichen Autobahnzubringer alarmiert. Um 14:32 Uhr wurde per Sirenenalarm der Einsatzbetrieb ausgelöst, nachdem es zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen gekommen war.

Mehrere Einsatzkräfte vor Ort

Vor Ort übernahmen die Einsatzkräfte, die mit mehreren Fahrzeugen ausrückten, die notwendigen Sicherungsarbeiten. Neben der Feuerwehr standen auch die Polizei sowie ein Abschleppdienst im Einsatz, um die Unfallstelle zu räumen und den Verkehr abzusichern.