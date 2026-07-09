Politische Neuaufstellung in Ossiach: So geht die SPÖ in das Wahljahr

Das neu geformte Team der SPÖ Ossiach rund um die frisch gewählte Ortsparteivorsitzende Sandra Grutschnig und den Spitzenkandidaten Erwin Weger geht gemeinsam in das kommende Wahljahr.

Die SPÖ Ossiach stellt im Rahmen ihrer Jahreshauptversammlung die Weichen für die Zukunft und präsentiert ein neu gewähltes Team an der Parteispitze.

Die SPÖ Ossiach stellt im Rahmen ihrer Jahreshauptversammlung die Weichen für die Zukunft und präsentiert ein neu gewähltes Team an der Parteispitze.

Die SPÖ Ossiach geht mit einem personell neu aufgestellten Team und klaren inhaltlichen Schwerpunkten in die kommenden Jahre. Im Rahmen der jüngsten Jahreshauptversammlung wurden richtungsweisende Entscheidungen getroffen. Dabei wählten die Mitglieder Sandra Grutschnig zur neuen Ortsparteivorsitzenden. Als Spitzenkandidat für die Gemeinderatswahl im Jahr 2027 wurde Erwin Weger nominiert.

„Mit voller Kraft für die Menschen einsetzen“

Die neu gewählte Vorsitzende zeigte sich hochmotiviert für die anstehenden Aufgaben: „Ich freue mich sehr über das Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde. Gemeinsam mit unserem Team möchte ich mich mit voller Kraft für die Menschen in Ossiach einsetzen. Mir ist wichtig, zuzuhören, Lösungen zu erarbeiten und unsere Gemeinde gemeinsam weiterzuentwickeln. Die Zukunft gestalten wir am besten miteinander.“ Erwin Weger rückte bereits in der vergangenen Sitzung im Gemeinderat für den langjährigen Funktionär Robert Puschl nach und bringt seither sein Engagement direkt ein. Ein besonderer Dank der Ortspartei galt in diesem Rahmen dem scheidenden Obmann Puschl, der die Geschicke der SPÖ Ossiach geprägt hat.