Testspiel-Hammer steht bevor: Real Madrid kommt nach Kärnten

Real Madrid trifft am 1. August in Klagenfurt auf die Fiorentina. Beide Teams übernachten danach in Velden. In Lienz absolvieren zudem Osnabrück, Al-Sadd und Udinese ihre Trainingslager.

Am 1. August kommt es im Klagenfurter Wörthersee-Stadion zu einem hochkarätigen Testspiel, das bereits seit Juni in der Gerüchteküche kursierte: Der italienische Serie-A-Klub Fiorentina trifft auf den Champions League-Rekordsieger Real Madrid, es fehlen nur noch Formalitäten.

Spiel in Klagenfurt, Nacht in Velden

Die spanische Trainer-Legende José Mourinho wird mit seiner Mannschaft unmittelbar vor der Partie anreisen. Nach dem Spiel ist geplant, dass das Team von Real Madrid, ebenso wie die Delegation der Fiorentina, eine Nacht in Velden verbringt, heißt es aus einem Bericht der „Kronen Zeitung“. Aufgrund des vorzeitigen Ausscheidens ihrer jeweiligen Nationalmannschaften bei der Weltmeisterschaft werden voraussichtlich mehrere Top-Stars im Kader der Madrilenen stehen. Zu den prominenten Akteuren, die direkt für das Spiel in Kärnten erwartet werden, gehören Vinicius Júnior, Federico Valverde als auch Arda Güler.

Mehrere Trainingslager in Osttirol

Das Aufeinandertreffen stellt in diesem Sommer das einzige absolute Highlight im Kärntner Fußballkalender dar, allerdings schlägt der deutsche Zweitligist VfL Osnabrück bis zum 13. Juli sein Trainingscamp in Lienz auf. Im Anschluss daran wird auch der katarische Rekordmeister Al-Sadd vom 13. bis zum 24. Juli in Osttirol gastieren, bevor gegen Ende des Monats der italienische Erstligist Udinese Calcio ebendort sein Quartier bezieht, wie aus dem Bericht hervorgeht.