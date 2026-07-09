Zwei Personen verletzt: Schwerer Fahrradunfall auf der Wörthersee-Süduferstraße

Auf der L96 bei Maria Wörth kam es am Mittwochnachmittag zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern. Eine 72-jährige Frau erlitt dabei schwere Kopfverletzungen.

Gegen 17:30 Uhr wollte eine 72-jährige deutsche Staatsbürgerin mit ihrem E-Bike auf den Geh- und Radweg der Wörthersee-Süduferstraße auffahren. Ihr Ziel war es, die Fahrt gemeinsam mit ihrem Ehemann in Richtung Reifnitz fortzusetzen. Zeitgleich kam ihr jedoch ein Duo auf Rennrädern entgegen, das von Reifnitz in Richtung Velden unterwegs war.

Rettungskette funktionierte vorbildlich

Während der vordere der beiden Rennradfahrer der einbiegenden E-Bikerin noch rechtzeitig ausweichen konnte, gelang dies dem nachfolgenden Fahrer nicht mehr: Ein 28-jähriger Mann prallte frontal mit der Seniorin zusammen. Beide Personen stürzten durch die Kollision schwer.

Beide Beteiligte im Krankenhaus

Die 72-jährige Frau zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen am Kopf zu. Sie wurde nach der medizinischen Erstversorgung durch einen Notarzt vom Rettungsdienst in das Klinikum Klagenfurt transportiert. Der 28-jährige Rennradfahrer erlitt Verletzungen unbestimmten Grade, ihn lieferte die Rettung in das UKH Klagenfurt ein.