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/ ©Montage: O. Posvek/ Rotes Kreuz Stmk & Canva
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt einen Radfahrer und einen Rettungswagen.
Die Polizei berichtet über den Unfall.
Maria Wörth
09/07/2026
Verkehrsunfall

Zwei Personen verletzt: Schwerer Fahrradunfall auf der Wörthersee-Süduferstraße

Auf der L96 bei Maria Wörth kam es am Mittwochnachmittag zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern. Eine 72-jährige Frau erlitt dabei schwere Kopfverletzungen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(159 Wörter)
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Gegen 17:30 Uhr wollte eine 72-jährige deutsche Staatsbürgerin mit ihrem E-Bike auf den Geh- und Radweg der Wörthersee-Süduferstraße auffahren. Ihr Ziel war es, die Fahrt gemeinsam mit ihrem Ehemann in Richtung Reifnitz fortzusetzen. Zeitgleich kam ihr jedoch ein Duo auf Rennrädern entgegen, das von Reifnitz in Richtung Velden unterwegs war.

Rettungskette funktionierte vorbildlich

Während der vordere der beiden Rennradfahrer der einbiegenden E-Bikerin noch rechtzeitig ausweichen konnte, gelang dies dem nachfolgenden Fahrer nicht mehr: Ein 28-jähriger Mann prallte frontal mit der Seniorin zusammen. Beide Personen stürzten durch die Kollision schwer.

Beide Beteiligte im Krankenhaus

Die 72-jährige Frau zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen am Kopf zu. Sie wurde nach der medizinischen Erstversorgung durch einen Notarzt vom Rettungsdienst in das Klinikum Klagenfurt transportiert. Der 28-jährige Rennradfahrer erlitt Verletzungen unbestimmten Grade, ihn lieferte die Rettung in das UKH Klagenfurt ein.

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