Volksschule Maria Rojach wurde zur „Gesunden Schule“ gekürt

Die Volksschule Maria Rojach wurde offiziell als „Gesunde Schule“ ausgezeichnet. Gesundheitslandesrätin Beate Prettner überreichte das Gütesiegel für das langjährige Engagement in der Gesundheitsförderung.

Die Volksschule Maria Rojach in St. Andrä im Lavanttal wurde offiziell in das kärntenweite Netzwerk der „Gesunden Schulen“ aufgenommen. Im Rahmen einer feierlichen Schulveranstaltung überreichte Gesundheitslandesrätin Beate Prettner die entsprechende Urkunde und eine Glastafel an Schulleiterin Petra Perchtold-Weißenegger. Prettner hob dabei hervor, wie wichtig das tägliche Erleben von Gesundheitsbewusstsein im Kindesalter für das spätere Leben ist.

Mehrjährige Kooperation

Die Auszeichnung ist das Ergebnis einer mehrjährigen, engen Kooperation mit der Gesundheitsförderung des Landes Kärnten. Dabei setzte die Schule auf verschiedene Themenschwerpunkte, die weit über den klassischen Unterricht hinausgehen. In den Projektjahren lernten die Kinder unter anderem, eigene Grenzen zu erkennen und Gefühle auszudrücken, setzten sich mit Stressbewältigung auseinander und lernten abseits des gängigen Schulsports neue Bewegungsformen wie Bogenschießen, Tanzen oder Schwimmen kennen.

Netzwerk von 100 Bildungseinrichtungen

Mit dem Erhalt des offiziellen Gütesiegels reiht sich die Volksschule Maria Rojach in ein Netzwerk von knapp 100 Bildungseinrichtungen in Kärnten ein. Unterstützt werden die Schulen dabei kontinuierlich von Fachkräften des Landes, die gemeinsam mit den Pädagogen maßgeschneiderte Gesundheitsmaßnahmen für die Kinder entwickeln.