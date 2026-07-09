Baustelle und Ampelregelung: Diese Straße wird bis September saniert

Das Land Kärnten investiert 320.000 Euro in die Sanierung der B106 Mölltal Straße. Ab Montag kommt es im Baustellenbereich zu einer Ampelregelung.

Das Land Kärnten nimmt umfassende Sanierungsarbeiten an der B106 Mölltal Straße in der Marktgemeinde Obervellach in Angriff. Auf einem rund 500 Meter langen Abschnitt im Bereich des Lagerhauses wird die Fahrbahn, die sich aktuell in einem schlechten Zustand befindet, grundlegend erneuert. Spurrinnen, Schlaglöcher, Einzel- und Netzrisse sowie Materialausbrüche machen diese Instandsetzungsmaßnahmen dringend erforderlich.

„Nehmen 320.000 Euro in die Hand“

Für die Modernisierung des Straßenabschnitts investiert das Land rund 320.000 Euro. Straßenbaureferent und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber betont die Bedeutung des Bauvorhabens für die Infrastruktur: „Es freut mich, dass wir ein weiteres Projekt an der B106 in Angriff nehmen können. Die Mölltal Straße ist eine Lebensader und eine der wichtigsten Verkehrsachsen für die Bevölkerung, die Wirtschaft und den Tourismus in der Region. Mit den Maßnahmen in Obervellach verbessern wir die Qualität der Straße weiter und erhöhen gleichzeitig die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer. Für das Projekt nehmen wir 320.000 Euro in die Hand.“

Juli bis September

Die Bauarbeiten beginnen am Montag, dem 13. Juli, und werden voraussichtlich bis Mitte September andauern. Um den Verkehrsfluss während der Bauphase aufrechtzuerhalten, bleibt die B106 im betroffenen Bereich halbseitig befahrbar. Die Regelung des Verkehrs erfolgt flexibel per Handzeichen oder über eine Ampelanlage.