Fellner: „Es ist ein geiles Land!“

Peter hat gleich anfangs gesagt, er werde immer zur Verfügung stehen, aber nie aktiv was zureden. Ein oder zwei Mal wollte ich bisher schon seine Einschätzung wissen.

Wir sind zwei ganz unterschiedliche Politikertypen. Ich habe einen sehr pragmatischen Zugang, Peter einen eher programmatischen.

Ja, schon. Am Anfang war es aber durchaus etwas irritierend. Da habe ich manchmal nicht reagiert.

Er ist der Mann, der jetzt an der Spitze der SPÖ ist. Mit Betonung auf jetzt.

Nein, kein Basteln. Aber es ist nie verkehrt, sich auszutauschen. Es gibt viele Dinge, wo man sich mit Burgenlands Landeshauptmann Doskozil gut zusammentun kann.

Vom Bevölkerungsrückgang bis zu möglicher FPÖ-Koalition

Ihr neuer Slogan „Wir für hier“ klingt verdächtig abgekupfert von „Kein Bier vor Vier“. Ist der Slogan geklaut?

…mein Vorschlag war ja „Bier für hier“, aber da wurde offenbar was falsch verstanden…

Geben Sie allen Kärntner Spitälern eine Standortgarantie? Und allen Abteilungen?

Es gibt von mir für alle Spitäler eine Bestandsgarantie. Bei den Abteilungen kann man Optimierungen suchen. Vor allem aber sollten wir bei der Verwaltung sparen und nicht bei den Patienten. Ich setze auch durchaus Hoffnung in die Primärversorgungszentren, das wird ein großer Sprung nach vorne.

Was tun Sie gegen die demografische Entwicklung, Stichwort Abwanderung und Bevölkerungsrückgang?

Wir müssen endlich laut aussprechen, wie lässig unser Gebiet hier ist. Allein das Thema Trinkwasser, das wird das absolut wichtigste Thema der Zukunft. Und zwar weltweit. Und erst der Standort, in 10 Minuten an einem See, in 20 Minuten auf einem Berg und in 90 Minuten am Meer. Man kann ruhig sagen: Kärnten ist ein geiles Land!

Stichwort Migration, da sind sie ja weiter rechts als ihr Vorgänger…

Man muss aber auch sagen, mit null Migration kriegen wir riesige Probleme im Tourismus, in der Pflege etc.

Ist nach der Landtagswahl eine Koalition mit der FPÖ möglich? Unter Kaiser war das ja eher denkunmöglich.