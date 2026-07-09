Konkursverfahren über Vermietungsunternehmen im Bezirk Völkermarkt eröffnet

Über ein Vermietungs- und Verpachtungsunternehmen aus dem Bezirk Völkermarkt wurde ein Konkursverfahren eröffnet. Während der KSV 1870 erste Details zur Insolvenz nennt, sind Vermögen und Schulden aktuell noch unklar.

Über ein Vermietungs- und Verpachtungsunternehmen aus dem Bezirk Völkermarkt wurde über Gläubigeranträge ein Konkursverfahren eröffnet, wie der KSV 1870 berichtet. Es liegen dem derzeit noch keine Informationen über das Vermögen und die Schulden vor, wie aus dem Bericht hervorgeht. Zum Insolvenzverwalter wurde Manfred Opetnik, Rechtsanwalt in Völkermarkt, bestellt. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung wurden anberaumt.