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Ein Bild auf 5min.at zeigt zwei Pensionisten, die sich freuen sowie Euro-Geldscheine.
Ein Großgewinn landete in Kärnten.
Kärnten
09/07/2026
Großer Gewinn

Lotto-Glück per Quicktipp: Über 71.000 Euro gehen nach Kärnten

Bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch gab es zwar keinen Hauptgewinn, ein glückliches Händchen bewies man aber in Kärnten.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(112 Wörter)
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Bei der Lotto-Ziehung „6 aus 45“ am Mittwoch gab es österreichweit keinen Sechser. Ein Großgewinn landete dennoch in Kärnten: Ein per Quicktipp abgegebener Schein erzielte einen Fünfer mit Zusatzzahl. Die Gewinnerin oder der Gewinner erhält damit etwas mehr als 71.000 Euro. Ein zweiter identischer Gewinn ging über die Online-Plattform win2day an einen Normalschein.

5,2 Millionen Euro warten

Durch den ausgiebigen Sechser steigt die Gewinnsumme für die nächste Runde weiter an. Am kommenden Freitag wartet ein Fünffachjackpot mit rund 5,2 Millionen Euro. Da es sich dabei um eine Bonus-Ziehung handelt, werden unter allen teilnehmenden Tipps zusätzlich 30.000 Euro extra verlost.

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