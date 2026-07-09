Kärntner Polizei stockt auf: Über 180 neue Kräfte im Einsatz

Mehr als 180 Polizisten wurden am Donnerstag, dem 9. Juli 2026, in Kärnten feierlich in den Streifendienst gestellt. Weitere 28 sind nun dienstführende Beamte.

Über 180 Polizistinnen und Polizisten wurden am Donnerstag feierlich in den Streifendienst gestellt. Zudem erhielten 28 Beamte nach erfolgreichem Lehrgang die Ernennung zu dienstführenden Kräften, um künftig Führungspositionen auf den heimischen Dienststellen zu übernehmen. Die Ausbildungen wurden in den Sicherheitsakademie-Zentren Krumpendorf, Traiskirchen und Wels absolviert. Beim Festakt anwesend waren Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ), dessen Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) sowie Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß.

©LPD Kärnten/Jannach Bei einem Festakt wurden über 180 Polizisten in den Streifendienst gestellt.

Polizei stockt Personalstand in Kärnten auf

„Die Stärkung der Polizei wird in allen Bundesländern konsequent fortgesetzt“, betont der Innenminister. Mit den laufenden Neueinstellungen kompensiert die Kärntner Exekutive nicht nur Pensionierungen, sondern stockt auch kontinuierlich ihren Personalstand auf. Dieser zählt aktuell mehr als 2.400 Bedienstete. Für den kommenden Aufnahmetermin im September 2026 verzeichnet man bereits mehr als 420 Bewerbungen. „Dass sich so viele junge Menschen für diesen Beruf begeistern, zeigt das große Vertrauen in die Arbeit unserer Polizei“, lobt Landeshauptmann Fellner.

„Bestätigung für die gute Arbeit der Kärntner Polizei“

Über das große Interesse freut sich auch Landespolizeidirektorin Kohlweiß: „Die hohe Bewerberzahl ist eine Bestätigung für die gute Arbeit der Kärntner Polizei. Denn der Polizeiberuf ist nicht nur einer der verantwortungsvollsten, sondern auch vielseitig und abwechslungsreich.“ Landeshauptmann-Stellvertreter Gruber gratulierte den Polizisten ebenso zur erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung: „Heute ist ein guter Tag für Kärnten, weil die Sicherheit im ganzen Bundesland maßgeblich gestärkt wird.“

©LPD Kärnten/Jannach | Impressionen der feierlichen Ernennung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.07.2026 um 15:05 Uhr aktualisiert