Zum Ferienstart: Blechlawine rollt auf Kärnten zu

Mit dem Ferienbeginn steigt auch wieder der Reiseverkehr in Kärnten. Eine erste Blechlawine rollt bereits am Freitagnachmittag, spätestens aber am Samstagvormittag durch das südlichste Bundesland Österreichs.

Autofahrer sollten am Wochenende etwas mehr Zeit auf Kärntens Autobahnen einplanen.

Autofahrer sollten am Wochenende etwas mehr Zeit auf Kärntens Autobahnen einplanen.

Am kommenden Freitag, dem 10. Juli 2026, geht es auch für Schüler in Kärnten, der Steiermark Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg in die Sommerferien. Laut dem Verkehrsservice des Österreichischen Automobil-, Motorrad- und Touring Clubs (ÖAMTC) wird sich dies auch auf den Straßen bemerkbar machen. Konkret heißt es: „Der steigende Urlaubsverkehr führt auf den wichtigsten Verkehrsachsen in West- und Südösterreich zu dichtem Verkehr und zeitweisen Überlastungen.“

Stau auch in Kärnten

Ersten Prognosen zufolge soll die Verkehrsbelastung bereits am Freitagnachmittag, spätestens aber am Samstagvormittag steigen. Bemerkbar macht sich dies in Kärnten unter anderem auf der A2 Südautobahn sowie der A10 Tauernautobahn. Die Strecke mit dem höchsten Staupotential bleibt auch heuer die A11 Karawankenautobahn. Speziell der Karawankentunnel dürfte wieder zum Nadelöhr werden. Hier gilt also: Mehr Zeit einplanen.