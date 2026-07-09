301 Millionen Euro: Kärntens Neuverschuldung „deutlich reduziert“

Der ursprünglich geplanten Abgang in Höhe von 538 Millionen Euro sei durch einen bewusst eingeschlagenen Sparkurs auf 301 Millionen Euro gesenkt worden, betonte Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ) in ihrer Rede. „Das ist das Ergebnis harter politischer Arbeit und konsequenter Budgetdisziplin“, so die Finanzreferentin, die daran erinnert, dass rund 70 Prozent der heutigen Verschuldung des Landes aus den Jahren 2003 bis 2013 stammt. Auch würden finanzpolitische Entscheidungen aus dieser Zeit bis heute nachwirken.

©Rauchenwald Am Foto: Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig

Schaunig zu Rechnungsabschluss

Als Beispiele nannte Schaunig etwa den Verkauf der Wohnbauförderungsdarlehen und zusätzlicher Kelag-Anteile. Laut der Finanzreferentin würden dem Land heute dadurch „wichtige Rückflüsse beziehungsweise Dividendeneinnahmen fehlen„. Auch sprach sie sich im Zusammenhang mit der Budgetkonsolidierung für mehr Ehrlichkeit in der Diskussion über Einsparungen aus: „Wer Einsparungen in den Strukturen fordert, muss auch ehrlich sagen, dass diese immer die Menschen unmittelbar treffen.“ Die vom Land verwalteten Mittel kämen direkt der Bevölkerung zugute, so Schaunig. Wer Einsparungen in Strukturen verlange, so die LHStv.in, müsse auch sagen, welche Leistungen künftig eingeschränkt werden sollen.